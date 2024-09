Beats by Dr. Dre (Beats) gab heute bekannt, dass Major League Baseball- und Los Angeles Dodgers-Superstar Shohei Ohtani zum offiziellen Markenbotschafter ernannt wurde. Im Zuge dieser Ernennung wird Ohtani in Beats-Marketingkampagnen auftreten, bei denen die dynamische Produktpalette der Marke im Mittelpunkt steht.

Shohei Ohtani wearing Beats Solo Buds true wireless earphones (Photo: Business Wire)

"Als Beats-Botschafter ist es für mich eine große Ehre, mit so unglaublichen Sportlern wie Lebron James und Lionel Messi zusammenzuarbeiten", so Shohei Ohtani. "Ich freue mich auf die neuen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringen wird."

Über Beats

Beats by Dr. Dre (Beats) ist eine führende Audiomarke, die 2006 von Dr. Dre und Jimmy Iovine gegründet wurde. Mit ihrer Produktpalette an hochwertigen Kopfhörern, Ohrhörern und Lautsprechern hat Beats einer völlig neuen Generation die Möglichkeiten des Premium-Sounderlebnisses eröffnet. Der anhaltende Erfolg der Marke trägt dazu bei, die Energie, Emotionen und Spannung der Wiedergabe im Aufnahmestudio zurück ins Hörerlebnis für Musikliebhaber weltweit zu bringen. Im Juli 2014 wurde Beats von Apple Inc. übernommen.

