Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Rückgang im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um 1,2 Prozent auf 26,60 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen in einer starken Position. Mit einem Jahreshoch von 31,14 Euro, erreicht am 22. Februar 2024, liegt die Aktie immer noch 17,07 Prozent über dem aktuellen Niveau. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 Euro.

Positive Geschäftsentwicklung und Dividendenaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Geschäftsentwicklung von Jenoptik. Im zweiten Quartal 2024 konnte der Konzern einen Gewinn pro Aktie von 0,42 Euro verbuchen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,35 Euro entspricht. Auch der Umsatz wuchs um 5,10 Prozent auf 284,66 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 1,68 Euro. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine prognostizierte Dividende von 0,404 Euro freuen, was einer Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,350 Euro entspricht.

Jenoptik Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...