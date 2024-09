Eine Pflichtlektüre für Transformationsverantwortliche, die KI-Innovationen und Wertschöpfung ihrer digitalen Transformationsprogramme beschleunigen wollen

Cognite, die weltweit anerkannte Autorität im Bereich der KI für die Industrie, meldete heute die Veröffentlichung des Buchtitels The Cognite Atlas AIDefinitive Guide to Industrial Agents ein umfangreiches Handbuch für Unternehmen, die die Entwicklung und Skalierung von KI-Lösungen beschleunigen und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen wollen.

Das Buch beleuchtet die Fortschritte der KI im zurückliegenden Jahr und behandelt industrielle KI-Agenten und die neuesten technologischen Anforderungen, die der Industrie ermöglichen, das Potenzial von KI zu erschließen. The Cognite Atlas AI Definitive Guide to Industrial Agents liefert Beispiele aus dem Alltag von Unternehmen, praktische Empfehlungen und Tools, die digitale Führungskräfte nutzen können, um KI-Agenten zu implementieren, Entscheidungsprozesse zu verbessern und die Produktivität, Sicherheit und allgemeine betriebliche Effizienz ihres Unternehmens zu optimieren.

"Laut einer aktuellen Umfrage der ARC Advisory Group zu den Themenfeldern digitale Transformation, Nachhaltigkeit und Technologie gilt die KI als einflussreichste Technologie in den kommenden fünf Jahren", so Janice Abel, Principal Technology Analyst bei der ARC Advisory Group. "The Cognite Atlas AI Definitive Guide to Industrial Agents bietet einen praxisorientierten Einstieg für digitale Führungskräfte, die KI in komplexen industriellen Umgebungen einsetzen wollen."

"Cognite Atlas AI erleichtert die Anwendung von KI, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Effizienz zu steigern etwa mit einem industriellen Agenten, der dafür ausgelegt ist, unstrukturierte technische Dokumentationen und die Anlagenhierarchie von Aker BP zu verstehen", berichtet Paula Doyle, Chief Digital Officer bei Aker BP. "Durch die Implementierung des Document Parser AI Agent haben wir unseren Gerätemanagementprozess rationalisiert und Tausende von Arbeitsstunden für die Dateneingabe eingespart. Stattdessen können sich unsere Experten mit Geschäftsproblemen befassen, die für den kurz- und langfristigen Erfolg unseres Unternehmens wirklich wichtig sind."

"Data Lakes und Copiloten sind erst der Anfang. Industrielle KI erfordert mehr als einen universellen Ansatz", erklärt Paul Grenet, Chief Revenue Officer bei Cognite. "Cognite Atlas AI erschließt das gesamte Potenzial der generativen KI für die Industrie mithilfe von industriellen Agenten, die die Effizienz steigern und Geschäftsvorteile mit einem Wert in zweistelliger Millionenhöhe generieren. Diese Agenten unterstützen eine neue Welle intelligenter, domänenspezifischer Anwendungen, die die Arbeitsweise der Industrie grundlegend verändern."

The Cognite Atlas AI Definitive Guide to Industrial Agents ist der dritte Teil der Cognite Definitive Guide-Reihe, zu der auch The Definitive Guide to Generative AI for Industry und The Definitive Guide to Industrial DataOps gehören. Die Serie entmystifiziert die Digitalisierung der Industrie und zeigt Industrieunternehmen den Weg auf, um KI-Lösungen zu prüfen, zu implementieren und in ihrem Unternehmen zu skalieren.

Die vollständige digitale Ausgabe des Buches ist kostenlos online verfügbar. Physische Kopien sind auf Anfrage erhältlich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Cognite.ai.

Über Cognite

Cognite erschließt die Möglichkeiten von generativer KI für die Industrie. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Stromerzeugung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um mithilfe von sicheren, vertrauenswürdigen Echtzeitdaten ihre ressourcenintensiven Betriebe sicherer, nachhaltiger und rentabler zu machen. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, mit der alle Entscheidungsträger problemlos auf komplexe Industriedaten zugreifen und diese verstehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine bessere Zukunft gestalten können vom Außendienst bis hin zu entfernten Betriebszentren. Besuchen Sie uns auf www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

