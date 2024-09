Morgan Stanley investiert 6 Prozent des institutionellen Vermögens in Bitcoin

Der Bitcoin hat im September saisonal gesehen meist eine sehr schwache Phase. Passend dazu verliert der Kurs der größten Kryptowährung heute mehr als 3 Prozent. Generell läuft es diese Woche, wie bereits in vielen Prognosen berichtet, so gar nicht rund für den Bitcoin und seine Anleger.

Während Privatanleger meist sehr ungeduldig und auch schnell gestresst sind, wenn der Kurs sich nicht so bewegt wie gewollt, sind institutionelle Anleger da deutlich entspannter. Diese wissen, dass der Bitcoin langfristig sehr positive Aussichten hat und investieren daher derzeit große Summen in den Kryptomarkt. Vor allem Morgan Stanley zeichnet sich derzeit durch hohe Investitionen aus.

(Der Bitcoin setzt seine Korrektur heute fort und verliert erneut über 3 Prozent - Quelle: Tradingview.com)

Wer ist Morgan Stanley?

Morgan Stanley ist eine der größten und bekanntesten Investmentbanken weltweit und wird im S&P 500 gelistet. Gegründet wurde die Bank im Jahre 1935 in New York, heute operiert sie aber in mehr als 40 Ländern auf der Welt. Die Bank beschäftigt in diesem Rahmen über 70.000 Mitarbeiter und verwaltet insgesamt ein Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar.

Das sind etwa 300 Mrd. mehr als die Marktkapitalisierung des Bitcoins. Und in diesen investiert sie auch kräftig! Denn wie aktuelle Meldungen auf X (ehemals Twitter) berichten, legt die amerikanische Großbank mehr als 6 Prozent ihrer institutionellen Gelder in den Bitcoin an!

$1.4 trillion Morgan Stanley just disclosed owning 6% of its Institutional Fund portfolio in Bitcoin instruments.



WILD TIMES pic.twitter.com/Xse5ffyClk - Vivek (@Vivek4real_) September 4, 2024

Bei dem gesamten Volumen, das Morgan Stanley verwaltet, entspricht das einer gewaltigen Investitionssumme von über 84 Mrd. US-Dollar. Damit besitzt das Unternehmen sogar deutlich mehr $BTC als große Investoren wie etwa MicroStrategy, das Bitcoins im Wert von etwa 15 Mrd. US-Dollar hält.

Während Morgan Stanley hodlt, verschiebt Fidelity große Mengen $BTC

Morgan Stanley scheint trotz der schwierigen Marktlage keine Anzeichen von einem möglichen Verkauf zu machen. Mysteriöser sind jedoch die Bewegungen bei Fidelity. Der Finanzkonzern hat heute 4.000 $BTC im Wert von 230 Mio. US-Dollar von seiner Wallet transferiert, wie Lookonchain heute berichtet.

Es ist nicht ganz klar, wohin die Bitcoins transferiert wurden und zu welchem Zweck. Allerdings wäre es durchaus möglich, dass Fidelity seine Bestände abbaut, weil deren Analysten nicht ganz so optimistisch für die nahe Zukunft des Bitcoins sind wie etwa die von Morgan Stanley.

Was bedeuten die Bitcoin-Investments von Morgan Stanley?

Dass eine so große und renommierte Bank wie Morgan Stanley in den Bitcoin investiert, ist ein sehr positives Signal an die gesamte Finanzbranche. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass mehr Banken entsprechende Investments tätigen oder generell ihr Angebot auf dem Kryptomarkt ausweiten. So hat auch die Schweizer Kantonalbank bekannt gegeben, dass sie künftig den Handel mit $XRP, $ETH und $BTC anbieten wird.

Insgesamt steigt also das Interesse der Finanzbranche an Kryptowährungen, was langfristig den gesamten Markt stützen und anheben wird, da so institutionelle Gelder in den Markt fließen. Das könnte sowohl dem Bitcoin als auch zahlreichen Meme-Coins zu neuen Höchstständen verhelfen. Ein Projekt, das davon besonders stark profitieren könnte, ist Crypto All-Stars ($STARS).

Klicke hier, um mehr über Crypto All-Stars zu erfahren.

Crypto All-Stars bietet eine unglaubliche Möglichkeit, Coins zu staken!

Crypto All-Stars ist ein einzigartiges Projekt am Kryptomarkt. Denn es umfasst nicht nur den derzeit stark nachgefragten $STARS-Token, sondern auch das revolutionäre MemeVault-Protokoll. Das ist ein neuartiger Staking-Vertrag, der Anlegern die Möglichkeit gibt, verschiedene Coins in einem Projekt zu staken.

Dabei können Anleger also mit $PEPE, $DOGE, $SHIB und vielen anderen staken und so unkompliziert ein passives Einkommen in $STARS-Tokens aufbauen. Dabei gilt, je mehr $STARS ein Anleger besitzt, desto höher sind seine Staking-Belohnungen.

(Die $STARS-Tokens befinden sich derzeit im Vorverkauf - Quelle: cryptoallstars.io)

Die $STARS-Token befinden sich derzeit noch im Vorverkauf. Das bedeutet, Anleger haben jetzt die einmalige Chance, die Coins zum Vorzugspreis zu kaufen, noch bevor sie auf den offiziellen Börsen gehandelt werden. Das ganze Projekt um Crypto All-Stars wurde von unabhängiger Seite durch die Prüfstellen Coinsult und SolidProof geprüft und für absolut seriös befunden.

Anleger wissen also, dass $STARS ein sicheres Investment ist, wenn man von den herkömmlichen Risiken jedes Investments absieht. Der Vorverkauf ist zwar erst frisch gestartet, dennoch erreicht die Marktkapitalisierung bereits fast 1 Mio. US-Dollar. Allerdings steht in wenigen Stunden die nächste Preiserhöhung im Presale an. Anleger, die das volle Potenzial von $STARS nutzen möchten, sollten sich also beeilen.

Klicke jetzt hier, um in $STARS zu investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.