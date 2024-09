ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, freut sich, seine Anerkennung bei den AmeriStar Awards 2024 bekannt zu geben. Das Unternehmen hat sich zwei Siege in der Kategorie nachhaltige Verpackung gesichert und zu einer dritten Anerkennung für eine innovative E-Commerce-Lösung beigetragen. Die Auszeichnungen unterstreichen ProAmpacs Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation mit dem RAP Sandwich Wedge für Sammi's, der ProActive Recyclable RP-1000 Paper Series für die Bio-Kartoffeln von Marks Spencer's sowie der isolierten Papiertüte ProActive Recyclable FiberCool.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240905692457/de/

Sammi's RAP Sandwich Wedge (Photo: Business Wire)

"Die Anerkennung durch AmeriStar spiegelt unser unermüdliches Streben nach innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen wider", sagte Chad Murdock, Präsident der Faserabteilung bei ProAmpac. "Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Bemühungen anerkannt werden, insbesondere da wir in Bereichen wie der Faserisierung von Verpackungen, die zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft beitragen, weiterhin Fortschritte machen."

Der für Sammi's Grab-and-go-Sandwiches entwickelte RAP Sandwich Wedge mit Hochbarriere und erstklassigem Erscheinungsbild im Regal besteht aus faserbasiertem Karton mit transparentem Fenster. Für diese innovative Lösung wird eine Verpackung mit modifizierter Atmosphäre verwendet, wodurch die Konservierung und Sichtbarkeit des Produkts optimiert wird, während gleichzeitig sehr niedrige Sauerstoffwerte aufrechterhalten werden, was die Haltbarkeit verlängert und Lebensmittelabfälle verringert.

Die für die Bio-Kartoffeln von Marks Spencer's entwickelte zweite preisgekrönte Innovation von ProAmpac, die ProActive Recyclable® RP-1000 Paper Series, bietet eine höhere Robustheit und ein erstklassiges natürliches Aussehen für die Verpackung von Bio-Kartoffeln. Diese vollständig recycelbare Verpackung verfügt über eine ausgezeichnete Versiegelungstechnologie für die Verarbeitung in Hochgeschwindigkeits-FFS-Anlagen (Form, Fill, Seal) und kann in Großbritannien direkt in Abfallbehältern am Straßenrand recycelt werden. Außerdem ist sie für eine verantwortungsvolle Beschaffung FSC-zertifiziert.

"Unser technisches Team ist führend bei Innovationen im Bereich Faserverpackungen in verschiedenen Märkten", sagte Lynsey Maddison, Leiterin der Produktentwicklung bei ProAmpac. "Wir arbeiten daran, diese Technologien weiterzuentwickeln, um unseren Kunden zu nachhaltigeren Verpackungslösungen zu verhelfen. Während wir weiterhin neue Anwendungen und Verbesserungen erforschen, bleibt es unser Ziel, wirkungsvolle, umweltfreundliche Fortschritte in der Branche voranzutreiben."

Zusätzlich zu diesen beiden Auszeichnungen trug ProAmpac zu einem Sieg in der Kategorie Packaging that Saves Food bei, und zwar mit dem ProActive Recyclable FiberCool, einer isolierten Papiertüte für E-Commerce-Lieferungen. Diese faserbasierte, in Abfallbehältern am Straßenrand recycelbare Lösung ersetzt ein sperriges herkömmliches Mehrfachverpackungssystem, reduziert das Verpackungsgewicht und verbessert die Wärmespeicherung erheblich. "Unsere Arbeit an FiberCool ist ein Beispiel dafür, wie wir innovativ sein können, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen zu erfüllen, ohne Kompromisse bei den Leistungsmerkmalen einzugehen", sagte Ray Recchia, globaler Innovationsmanager bei ProAmpac. "Durch die Verbesserung der Wärmeisolierung tragen wir dazu bei, den Verderb und die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren und bieten den Kunden bei ihren Lebensmitteln mehr Flexibilität nach der Lieferung", fügte Recchia hinzu.

Während ProAmpac weiterhin Innovationen vorantreibt, bleibt das Unternehmen der Verbesserung von Nachhaltigkeit und Produktleistung verpflichtet. Für weitere Informationen zu den preisgekrönten Verpackungslösungen von ProAmpac besuchen Sie ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Marketing@ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt bietet. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability® bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an fünf Grundwerten, auf denen unser Erfolg beruht: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati gehört Pritzker Private Capital sowie dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder wenden Sie sich an Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die in den Bereichen Fertigprodukte und Dienstleistungen führende Positionen einnehmen. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Anlagehorizont sowie eine Abstimmung mit allen Beteiligten. Pritzker Private Capital baut Unternehmen für die langfristige Entwicklung auf und ist ein idealer Partner für Unternehmen in Gründer- oder Familienbesitz. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

