Formula 1 und Lenovo gaben heute die Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt, wodurch der Technologieriese zum globalen Partner im Rahmen einer mehrjährigen Erneuerung ab Anfang 2025 erhoben wird. Als Teil des Deals wird Motorola, eine Tochtergesellschaft der Lenovo Group, nun Global Smartphone Partner der Formel 1.

Als globaler Partner der Formel 1 wird Lenovo weiterhin die Formel 1 mit modernsten Geräten, Lösungen und Serviceleistungen versorgen, um die Durchführung von Grand-Prix-Rennen auf der Strecke und aus der Ferne zu unterstützen. Gemäß der Vereinbarung wird Lenovo als Titelsponsor für zwei Rennen pro Saison fungieren und Lenovo und Motorola werden das Branding an der Strecke bei Veranstaltungen verstärken.

Seit 2022 ist Lenovo Technology als offizieller Partner das Herzstück des operativen Geschäfts der Formel 1. Durch seine High-Performance Computing (HPC) Lösungen, Server und Edge Devices vor Ort unterstützt Lenovo die Formel 1 bei der Bereitstellung seines erstklassigen Broadcast-Produkts, indem das Unternehmen Millionen von Fans auf der ganzen Welt das Drama und die Spannung der Formel 1 mit einem wirklich globalen Team näherbringt, das immer aktiv ist. Lenovo Hardware einschließlich Laptops, Workstations, Desktop-Computer und Monitore sowie Tablets und Motorola Smartphones stellen den Formel-1-Mitarbeitern hochwertige Ausrüstungen zur Verfügung, um ansprechende, maßgeschneiderte Inhalte für die ständig wachsende und leidenschaftliche Fangemeinde des Sports zu erstellen.

Darüber hinaus unterstützt der Asset Recovery Service von Lenovo die umfassendere Nachhaltigkeitsstrategie der Formel 1 parallel zu ihren Bestrebungen, Emissionen zu reduzieren und bis zum Jahr 2030 Net-Zero-Emissionen zu erreichen. Der Asset Recovery Service von Lenovo trägt dazu bei, dass ausgemusterte Computerhardware auf sozial- und umweltbewusste Weise recycelt werden kann. Seit Beginn der Partnerschaft hat die Formel 1 bereits 95% der veralteten Hardware nachhaltig entsorgt, was letztendlich dazu beiträgt, die Kosten zu senken und Sicherheitsrisiken durch zuverlässige Datenvernichtung zu mindern und dabei die Sicherheit zu erhöhen.

Während der gesamten Partnerschaft war es das Ziel von Lenovo, intelligentere Technologie in den Sport zu integrieren. Die weltweit ersten mit einem "Kiss Me"-Knopf ausgestatteten Trophäen beim FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX und FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 zusammen mit dem diesjährigen Lorbeerkranz-Design, das Tradition und Innovation vereint, erhöhten die Podiumsfeierlichkeiten und dienen als kraftvolle Symbole für den Einsatz für zielgerichtetes Design und modernste Technologie.

In den letzten Jahren hat die Formel 1 einen deutlichen Popularitätszuwachs erlebt mit steigenden Fernsehzuschauerzahlen, Rekordbesucherzahlen und einem zunehmenden Fan-Engagement auf allen Plattformen. Sowohl die Formel 1 als auch Lenovo teilen das Engagement für Nachhaltigkeit und die Erforschung von Technologien der nächsten Generation, wie etwa die KI PCs von Lenovo, die KI-fähigen Smartphones von Motorola und die AR/VR-Lösungen (Augmented und Virtual Reality).

Durch direkte Zusammenarbeit zwischen den technischen Teams der Formel 1 und den Kompetenzzentren von Lenovo werden hochinnovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen gefunden, wie etwa der Einsatz von Onsite- und Edge-Computing-KI-Lösungen, um die betriebliche Effizienz bei Live-Formel-1-Übertragungen zu verbessern. Gemeinsam werden die Formel 1 und Lenovo die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit weiter ausbauen, um die Zukunft des Sports zu entwickeln.

Stefano Domenicali, CEO und President von Formula 1, erklärte:

"Ich freue mich, dass Lenovo ein globaler Partner der Formel 1 wird. Seit sich das Unternehmen im Sport engagiert, haben die Kreativität und Leidenschaft für Technologie und Innovation von Lenovo die Ambitionen der Formel 1 unterstützt, um den Fans noch mehr einmalige Momente zu bieten. Heute ist der Anfang eines spannenden neuen Kapitels im Rahmen einer Partnerschaft, die immer stärker werden wird. Ich freue mich darauf, unsere Arbeit mit Lenovo fortzusetzen und unser gemeinsames Engagement für Präzision, Innovation und Nachhaltigkeit zu nutzen, um sicherzustellen, dass die Formel 1 auch in den kommenden Jahren die technologisch fortschrittlichste Sportart der Welt bleibt."

Yang Yuanqing, Chairman und CEO von Lenovo, erläuterte:

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft auf die nächste Ebene zu heben, um ein globaler Partner der Formel 1 zu werden. Unsere Vision bei Lenovo ist es, die Kraft der KI nutzbar zu machen, um eine intelligentere, integrativere und nachhaltigere Welt zu schaffen, die für jedermann zugänglich ist. Durch unsere bahnbrechenden Partnerschaften, wie mit der Formel 1, verschieben wir die Grenzen von Innovation und Leistung. Gemeinsam gestalten wir nicht nur die Zukunft der Technologie und des Motorsports, sondern wir sorgen auch dafür, dass modernste technologische Fortschritte allen zugute kommen, um unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, egal wo sie auf der Welt stattfinden."

Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group, Lenovo, erklärte:

"Als wir vor drei Jahren unsere Reise mit der Formel 1 begannen, wussten wir, dass dies der richtige Partner für Lenovo war, da unsere Markenwerte nahtlos auf eine intelligentere, schnellere und nachhaltigere Zukunft ausgerichtet sind. Die Feststellung, dass unsere Hochleistungstechnologie auf allen Ebenen der Formel-1-Organisation implementiert wird, erfüllt uns mit Stolz und unsere enge Zusammenarbeit hat gerade erst begonnen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft auf ein neues Niveau zu heben und weiterhin über die KI-fähige Hardware sowie unsere Lösungen und Serviceleistungen zu verfügen, um das Fan-Erlebnis weltweit zu transformieren und diesem zugute zu kommen."

Über Formula 1

Formula 1®, auf Deutsch Formel 1-Rennsport begann 1950 und ist der prestigeträchtigste Motorsportwettbewerb der Welt sowie die weltweit beliebteste jährliche Sportserie. FIA Formula One World Championship Limited gehört zur Formula 1® und hat die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship inne. Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK), die der Formula One Group Tracking Stock zugerechnet wird. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1 Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und verwandte Markenzeichen sind Markenzeichen von Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Mrd. USD, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller mit einem Pocket-to-Cloud-Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

