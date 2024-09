Toronto (ots/PRNewswire) -- Ankündigung der Partnerschaft: DeFi Technologies Inc. und Professional Capital Management (unter der Leitung von Anthony Pompliano) haben sich zusammengeschlossen, um die Chancen auf dem schnell wachsenden US-Markt für börsengehandelte Fonds (ETF) zu nutzen.- Nutzung von Fachwissen für Marktinnovationen: Diese Partnerschaft verbindet die Expertise von DeFi Technologies im Bereich digitaler Asset-ETPs durch ihre Tochtergesellschaft Valour Inc. mit dem Erfolg von Professional Capital Management beim Aufbau profitabler Unternehmen und der Nutzung der Medienreichweite.- Strategische Marktpositionierung: Die Partnerschaft zielt darauf ab, innovative ETF-Lösungen anzubieten, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der US-Anleger gerecht werden, und gleichzeitig die einzigartige Marke und Marktpositionierung von DeFi Technologies und Anthony Pompliano zu nutzen, um eine starke Präsenz auf dem nordamerikanischen ETF-Markt aufzubauen.TORONTO, 6. September 2024 /PRNewswire/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet ("DeFi"), freut sich, die Partnerschaft mit Professional Capital Management bekannt zu geben, einer disruptiven Investmentfirma, die sich darauf konzentriert, selbstbestimmten Anlegern einzigartige Kapitalallokationsmöglichkeiten zu bieten. Diese strategische Partnerschaft wird sich auf die Identifizierung und Nutzung von Markteintrittsmöglichkeiten im Bereich der schnell expandierenden börsengehandelten Fonds ("ETF") in den Vereinigten Staaten konzentrieren.In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Wachstum der ETFs als einer der bahnbrechendsten Trends in der Vermögensverwaltungsbranche erwiesen. Anfang 2024 wird das gesamte verwaltete Vermögen ("AUM") der in den USA börsennotierten ETFs mehr als 7,5 Billionen US-Dollar betragen und seit 2010 mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ("CAGR") von etwa 15 % wachsen. Dieses Wachstum, das fast dreimal so hoch ist wie das der traditionellen Investmentfonds, wurde durch die zunehmende Beliebtheit von börsengehandelten Fonds sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern angeheizt.Fachwissen überbrücken, um Innovation voranzutreibenProfessional Capital Management, gegründet von dem Unternehmer und Investor Anthony Pompliano, ist eine Investmentgesellschaft, die Unternehmen aufbaut, um selbstverwalteten Anlegern einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu bieten. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen neun profitable Unternehmen in verschiedenen Branchen mitbegründet und geleitet und damit seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis gestellt, reale Probleme zu lösen und gleichzeitig ein attraktives Kapitalwachstum zu erzielen. Neben dem Aufbau von Unternehmen hat Anthony Pompliano in fast 200 Unternehmen investiert und leitet eine der größten unabhängigen Finanzmedienplattformen der Welt, was seinen Einfluss in der Branche weiter stärkt."ETFs bieten die Chance, die Art und Weise, wie Anleger auf ihre Portfolios zugreifen und sie verwalten, neu zu definieren", so Anthony Pompliano. "Durch die Partnerschaft mit DeFi Technologies kombinieren wir unsere Stärken, um innovative ETF-Produkte einzuführen, die der wachsenden Nachfrage nach aktiven und alternativen Anlagestrategien gerecht werden. Bei diesem Joint Venture geht es darum, die Grenzen dessen, was im Bereich der ETFs möglich ist, zu erweitern und einem breiteren Spektrum von Anlegern einen Mehrwert zu bieten."DeFi Technologies bringt durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc., die erfolgreich eine Reihe von börsengehandelten Produkten ("ETPs") auf den europäischen Märkten emittiert hat, erhebliche Erfahrung in dieses Joint Venture ein. Die Expertise von Valour bei der Entwicklung innovativer, vollständig abgesicherter und physisch unterlegter ETPs für digitale Vermögenswerte verschafft DeFi Technologies eine einzigartige Position im ETF-Bereich. Die Produktpalette von Valour - darunter bahnbrechende Angebote wie die Bitcoin Zero- und Ethereum Zero-Produkte, die vollständig abgesichert und gebührenfrei sind - zeugt von einem tiefgreifenden Verständnis sowohl der traditionellen als auch der digitalen Vermögensverwaltung. Diese Erfahrung in der Entwicklung innovativer ETPs, einschließlich des weltweit ersten und einzigen renditebringenden Bitcoin-ETPs, stellt sicher, dass DeFi Technologies und Professional Capital Management gut gerüstet sind, um differenzierte ETF-Produkte zu entwickeln, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Anleger auf dem US-Markt entsprechen.Durch die Nutzung der Erfahrung von Valour bei der Navigation durch komplexe regulatorische Umgebungen und die Bereitstellung eines sicheren, effizienten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten ist DeFi Technologies in der Lage, seinen Eintritt in den US-amerikanischen ETF-Markt zu beschleunigen. Dieses Joint Venture ist ein strategischer Schritt, um die Präsenz von DeFi Technologies im schnell wachsenden ETF-Sektor zu erweitern und seine etablierte ETP-Expertise zu nutzen, um innovative Anlagelösungen sowohl für digitale als auch für traditionelle Anlageklassen anzubieten."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Professional Capital Management, einem Unternehmen, das unsere Vision von Innovation und Wachstum teilt", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Dieses Joint Venture vereint das Beste aus beiden Welten: unser umfassendes Fachwissen in Bezug auf digitale Vermögenswerte und ETPs und ihre außergewöhnliche Fähigkeit, profitable Unternehmen zu skalieren und einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu finden. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um die nächste Welle der ETF-Innovation auf dem US-Markt anzuführen, die sowohl digitale Vermögenswerte als auch darüber hinaus umfasst."Information zu Professional Capital ManagementProfessional Capital Management ist ein modernes Investmentunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, selbstbestimmten Anlegern einzigartige Anlagemöglichkeiten zu bieten. Mit dem Fokus auf Innovation hat Professional Capital Management erfolgreich zahlreiche profitable Unternehmen in verschiedenen Branchen mitgegründet und skaliert. Unter der Leitung eines Teams von erfahrenen Unternehmern und Investoren, zu denen auch der Gründer Anthony Pompliano gehört, hat sich das Unternehmen der Umsetzung von Ideen in reale Lösungen verschrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.professionalcapital.com/Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, oder besuchen Siedefi.tech für weitere Informationen.Informationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Product, "ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sievalour.com.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Ziele und potenziellen Geschäftsmöglichkeiten der Partnerschaft zwischen DeFi Technologies und Professional Capital Management, die erwarteten Synergien aus der Partnerschaft sowie das Wachstum und die Akzeptanz von ETFs, dezentralisierten Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentralisierter Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der von der Gesellschaft und Professional Capital Management entwickelten ETFs oder ETPs, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-und-professional-capital-management-schlieWen-sich-zusammen-um-in-den-us-markt-fur-etfs-einzusteigen-302240114.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5858692