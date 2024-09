LONDON, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, der führende Anbieter von Lösungen für Live-Videobeschriftung und -untertitelung, wird auf der International Broadcasting Convention (IBC) 2024, die vom 13. bis 16. September in Amsterdam stattfindet, eine Reihe bahnbrechender Updates für seine Alta-Plattform vorstellen. Während Rundfunkanstalten auf der ganzen Welt versuchen, ihre Arbeitsabläufe zu modernisieren und die Barrierefreiheit zu verbessern, liefert AI-Media weiterhin innovative Lösungen, die die dringendsten Herausforderungen der Branche angehen.



Strategischer Fokus auf der IBC 2024

Auf der IBC 2024 wird sich AI-Media darauf konzentrieren, seine Präsenz auf dem europäischen Markt mit dem LEXI-Broadcast-Workflow des Unternehmens auszubauen und dabei den Schwerpunkt auf Lösungen zu legen, die Kosteneinsparungen und Workflow-Effizienz bieten. Zu den wichtigsten Höhepunkten gehören:

LEXI Live Captions - unterstützt durch KI: Bietet praktische Tests, um die Leistungsfähigkeit, geringe Latenz und Genauigkeit der automatischen Untertitelung von AI-Media zu demonstrieren.

Goldstandard-SDI und -Video-IP-Untertitel-Encoder-Technologie, der große globale Rundfunkanstalten vertrauen.

Dateibasierte Lösungen: Förderung neuer Lösungen für Video-on-Demand-Untertitelungs-Workflows.

Mehrsprachige Untertitel und Übersetzungen: Vorstellung von Lösungen, die mehrere Sprachen unterstützen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.

Innovationsstation: Vorstellung neuer Technologien, die in Zukunft verfügbar sein werden, darunter LEXI Live Voice-Synchronisation, automatisierte Audiobeschreibung mit LEXI, generative KI-Themenmodellierung, automatische Soundeffekt-Erkennung und vieles mehr.



Das Leistungsversprechen von AI-Media

Für Rundfunkanstalten in der EMEA-Region bietet AI-Media sofort einsetzbare Untertitelungslösungen, die sich nahtlos in bestehende Wokflows integrieren lassen. Das Unternehmen kann auf über 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken und hat nachweislich Kosteneinsparungen und effizientere Workflows für seine Kunden erzielt. Als vertrauenswürdiger Partner großer Rundfunkanstalten weltweit investiert AI-Media kontinuierlich in die Entwicklung innovativer Lösungen für Untertitel.

Revolutionäre Verbesserungen der Alta-Plattform

Die neuesten Updates von AI-Media für die Alta-Plattform unterstreichen das Engagement des Unternehmens, modernste Technologie für die Live-Videobeschriftung und -untertitelung bereitzustellen:

SMPTE ST 2110-43-Unterstützung: Alta von AI-Media unterstützt jetzt die Ausgabe von Live-Untertiteln in einem 2110-43-Stream und nutzt dabei den beliebten Standard für den Transport von Timed Text Markup Language (TTML) innerhalb von 2110-Streams. Dies ermöglicht es Rundfunkanstalten, nicht-lateinische Zeichensätze mit geringer Bandbreite zu senden, und erleichtert die einfache Integration in Systeme von Drittanbietern sowie die Konvertierung in Online-Formate für die OTT-Verteilung.

Funktionen für die Nachvertonung: LEXI-Unterstützung für die Nachvertonung in Alta TS. Rundfunkanstalten werden in der Lage sein, synthetisch synchronisierte Tonspuren in mehreren Sprachen zu erstellen, die in MPEG-TS-Ausgabestreams eingefügt werden können und neue Ebenen der Barrierefreiheit bieten.

SCTE-Trigger-Automatisierung: Die LEXI-Trigger-Automatisierung von Alta ermöglicht die automatische Steuerung von Untertiteln während Werbepausen. LEXI-Untertitel werden automatisch pausiert oder fortgesetzt, basierend auf SCTE-Triggern, wodurch die Verwaltung von Werbeunterbrechungen optimiert wird. Trigger können auch verwendet werden, um Untertitel zu positionieren.

Anpassung von DVB-Untertiteln: Alta TS ermöglicht es Endbenutzern nun, das Erscheinungsbild von DVB-Untertiteln/Bitmap-Untertiteln zu konfigurieren, einschließlich Schriftgröße, Farben und Positionierung. Dies unterstützt bildbasierte Zeichen und erweitert die Barrierefreiheit für asiatische Sprachen.

Google Cloud-Bereitstellung: Zusätzlich zu AWS kann Alta jetzt auch in der Google Cloud bereitgestellt werden und bietet Rundfunkanstalten mehr cloudbasierte Alternativen zur Verbesserung ihrer Betriebsabläufe.



Die neuesten Updates der Alta-Plattform sind für Rundfunkanstalten bahnbrechend und bieten beispiellose Verbesserungen in den Bereichen Automatisierung, Flexibilität, Effizienz und Zugänglichkeit, die den Anforderungen moderner Medienumgebungen gerecht werden, von Cloud-nativen Bereitstellungen bis hin zu fortschrittlicher Automatisierung und mehrsprachiger Unterstützung.

Besuchen Sie AI-Media auf der IBC 2024

Erleben Sie die neuesten Innovationen von AI-Media auf der IBC 2024 und erfahren Sie, warum Rundfunkanstalten weltweit darauf vertrauen, dass AI-Media ihre Untertitelungsworkflows transformiert. Um ein persönliches Treffen zu buchen, klicken Sie HIER. Weitere Informationen finden Sie unter ai-media.tv.

Sehen Sie sich ein Interview zwischen James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media, und TVB Europeüber die geplante Präsentation von AI-Media für die IBC Show 2024 an.

Über AI-Media

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungsworkflows spezialisiert hat.

Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit.

Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI-Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen.

Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen.

AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen.??

Medienkontakt: Fiona Habben - Fiona.habben@ai-media.tv

