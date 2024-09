LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Migration:

"Wenn die Dinge so weiterlaufen, werden am Ende dieses Jahres wieder deutlich mehr als 200.000 Menschen einen ersten Asylantrag in Deutschland gestellt haben. Das Problem ist nicht nur, dass das politisch bei der AfD einzahlt. Kommunen, Behörden, Schulen und die Gesundheitsversorgung können den vielen Neuankömmlingen nicht mehr gerecht werden. Derweil spüren die in Deutschland lebenden Menschen die Verknappung in der Daseinsvorsorge, insbesondere beim Wohnraum."/DP/jha