DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. September

=== *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +20,6 Mrd Euro zuvor: +20,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm Importe PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 08:00 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Abschlussstatement bei Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, Nauen *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 09:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei juristischer Konferenz des ESZB 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rundgang auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) mit anschließendem Statement, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Herbst 10:20 DE/PSI Software SE, Ergebnis 1H 10:30 DE/FDP-Fraktionschef Dürr, Pk zu den Ergebnissen der Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion, Hamburg *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj 2. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj 1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:45 DE/Unions-Bundestagsfraktion, Statement zum Abschluss der Klausur des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Neuhardenberg *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +161.000 gg Vm zuvor: +114.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj 16:30 FR/Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, Bilaterales Gespräch und anschließend Teilnahme am 32. deutsch-französischen Unternehmenstreffen, Evian *** 17:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu Konjunkturausblick - GR/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an der Thessaloniki International Fair (T.I.F.) und dem MENA-Europe Future Energy Dialogue 2024, Thessaloniki ===

