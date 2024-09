Köln. (ots) -



Klimaforscher Mojib Latif hat die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigten Steuervorteile für Elektro-Dienstwagen kritisiert. "Die Steuervorteile für Firmenwagen sind Klimaschutzpolitik für die Reichen. Doch wir müssen die soziale Frage immer im Kopf behalten", sagt er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. "Die Menschen wissen teilweise nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen sollen. Wie sollen sie dann noch etwas für den Klimaschutz ausgeben? Klimaschutz muss sozial gerecht zugehen, sonst wird es nichts", sagt der Professor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Zugleich beklagt er, dass die deutsche Auto-Industrie zu spät umgeschwenkt hat auf E-Autos. "Wenn wir bei der Elektromobilität als Autoland nicht vorne mit dabei sind, werden wir Gefahr laufen, die gesamte Automobilindustrie zu verlieren. Die Schlagzeilen um den VW-Konzern dokumentieren das. Wir haben zu lange geschlafen."



Latifs Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo. Außerdem auf ksta.de/podcast



