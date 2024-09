Ermittler: Schüsse vor israelischem Konsulat versuchter islamistischer Terroranschlag ++ Sachsenwahl: manipulierte Briefwahlzettel ++ Kretschmer lehnt Minderheitsregierung ab und will mit BSW, SPD und Grünen reden ++ Deutschland fällt in seiner wirtschaftlichen Entwicklung international immer weiter zurück ++ Scholz will heute Selenskyj in Frankfurt treffen ++ Baerbock erhöht Gelder für Gaza ++ China: 50 Mrd Dollar D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...