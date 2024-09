Uranium Energy: Strategische Weichenstellung für die Zukunft! Starke Fundamentaldaten und positive Marktaussichten!

Liebe Leserinnen und Leser,

Uran ist die Grundlage der Atomindustrie. Erst dieses spaltbare Element ermöglicht es einem Reaktor, Wärme und Strom zu erzeugen. Anfang des Jahres konnte der Spotpreis für Uran über die symbolische Schwelle von 100 Dollar pro Pfund steigen, diesen Preis jedoch nicht halten.

Aktuell bewegen wir uns seit März 2024 in einer Preiserange zwischen 90 und 80 US$ pro Pfund Uran. Dies ist zwar nicht mehr ein Wertzuwachs von 100% innerhalb eines Jahres, aber weiterhin ein toller Sprung zum Preis von unter 50 US$ Anfang 2023!

Der Preisanstieg erklärt sich vor allem durch das wiedererwachte Interesse an der Atomenergie, die nach Angaben der Internationalen Energieagentur eine größere Rolle im weltweiten Energiemix spielen wird, wie die von 22 Ländern auf der COP28 eingegangene Verpflichtung zur Verdreifachung des weltweiten Nuklearpotenzials bis 2050 zeigt.

Dieser Enthusiasmus steht jedoch vor dem Hintergrund eines Uranmarktes, den manche als chronisch träge bezeichnen würden und wo eine Reihe von Nuklearunfällen die Entwicklung der Industrie immer wieder gebremst hat. Zusätzlich verschärfen geopolitische Faktoren die Unsicherheit der Wirtschaftsakteure und treiben die Preise in die Höhe und verknappen das Angebot. Um nur einige zu nennen:

Der Staatsstreich in Niger , dem zweitgrößten Lieferanten der Europäischen Union im Jahr 2022, schürt natürlich die Ängste.

In Kasachstan ist es Russland gelungen, seinen Einfluss auf die Bergbauaktivitäten zu wahren. Obwohl sich Astana von dem Land distanziert hat, hält der Kreml weiterhin Anteile an den kasachischen Minen, die über 40 % der weltweiten Uranproduktion ausmachen.

In Namibia kontrolliert China über seine staatlichen Unternehmen CNNC, CNUC und CGN-URC den größten Teil der Reserven.

Fazit:

Das Angebot wird in der Zukunft der Nachfrage nicht standhalten können. Das Angebotsdefizit sollte sich die nächsten Jahre verschlimmern, so dass der Preis für Uran schon bald wieder über der Marke von 100 US$ pro Pfund notieren sollte. Denn mittelfristig gelten Atomkraftwerke für einige Expert:innen als effizienteste Übergangslösung um die weltweiten Klimaziele noch zu erreichen.