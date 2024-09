EQS-Media / 06.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Greenridge Exploration Inc. (ISIN: CA3949191041; WKN: A3EXGV) und "ALX Resources Corp." freuen sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (letter of intent - "LOI") am 4. September 2024 bekanntzugeben. Im Rahmen der Absichtserklärung akquiriert Greenridge alle ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien von "ALX" (die geplante Transaktion). Die geplante Transaktion stellt eine unabhängige Transaktion dar, die ein führendes kanadisches Uranexplorationsunternehmen mit Beteiligungen an 15 Uranexplorationsprojekten über insgesamt 276.000 Hektar in bekannten kanadischen Uranbezirken, wie z. B. "Athabasca Basin", "Thelon Basin" und "Elliot Lake", gründen wird. Dieses vereinte Unternehmen wird Beteiligungen an weiteren 13 Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferliegenschaften in Kanada halten. Das ist die Strategie hinter der geplanten Transaktion: - Gegründet wird ein führendes und diversifiziertes kanadisches Explorationsunternehmen für strategische Metalle: Das vereinte Unternehmen wird Beteiligungen an 28 Projekten über ungefähr 493.000 Hektar mit beachtlichem Potenzial für Uran-, Lithium-Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen halten oder diese besitzen. - Es wird eines der größten Uranliegenschaftsportfolios im erstklassigen "Athabasca Basin" hinzufügen: Neben "Carpenter Lake", hält "ALX" Beteiligungen in 11 anderen Projekten und Liegenschaften über ungefähr 231.000 Hektar im "Athabasca Basin". Das sind die Highlights der Projekte: - "Black Lake" (40 % "ALX", 50,43 % "UEC", 8,57 % "Orano") - Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 durchteufte 0,69 % U3O8 über 4,4 m. Bis heute wurden mehr als 150 Bohrlöcher ausgeführt. Quelle: Black Lake Property, Fall 2017 Diamond Drilling Program Report - MARS Assessment Work Report #2715. - "Gibbons Creek" (derzeit 100 % "ALX") - im Jahr 2013 wurden hochgradige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 entdeckt. Vier der fünf Bohrlöcher im Jahr 2024 durchteuften Uranmineralisierung an oder nahe der Diskordanz. Uranmineralisierung wurde in zwei, 500 Meter voneinander entfernten Gebieten entdeckt. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldungen vom 25. April und 13. Juni 2024. - "Hook-Carter" (derzeit 80 % "Denison", 20 % "ALX") - 13 km vom Vorkommen "Arrow" von "NexGen" und 20 km vom Vorkommen "Triple R" von "Fission" entfernt. Beinhaltet einen 15 km langen Explorationskorridor mit Potenzial für Uran. Nach den Bedingungen der Änderung 2024 zu einer Joint-Venture-Vereinbarung, hat "ALX" die Möglichkeit, weitere 5,0 % einer Beteiligung von insgesamt 25 % durch Aufwendungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bis zum November 2026 zu erwerben. Denison gab bisher ungefähr 7,05 Millionen CAD aus, einschließlich der Bohrung von 11.757 Metern von 2018 bis 2019. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldung vom 23. Mai 2024. - "McKenzie Lake" (100 % "ALX") - K.I.-Arbeiten identifizierten Ziele aus einer magnetischen und radiometrischen Untersuchung aus dem Jahr 2021. Findlinge mit Gehalten von bis zu 0,101 % U3O8 wurden entdeckt. Quelle: ALX Resources Corp. Pressemeldung vom 7. November 2023. - Konsolidiert den Besitzanteil am Projekt "Carpenter Lake": Nach der geplanten Transaktion wird Greenridge 60 % an "Carpenter Lake" besitzen, mit der Option zu einer Erweiterung auf 100 %. - Verbesserung des Kapitalmarktprofils und der Investorenbasis: Eine Marktkapitalisierung von ungefähr 35 Millionen CAD und eine starke Cash-Position wird für das Pro-Forma-Unternehmen erwartet. - Bereicherung von Management und Board: Warren Stanyer, CEO von "ALX", wird dem Board of Directors von Greenridge als President und Direktor beitreten. Ein weiteres Mitglied wird ebenfalls beitreten. - Einsparungen an allgemeinen und Verwaltungskosten: Bedeutende Kosteneinsparungen werden aus der Konsolidation in den Bereichen allgemeine und Verwaltungskosten, Unternehmensentwicklung, Investor Relations und Marketingaktivitäten im Vergleich zum Betrieb von zwei getrennten Unternehmen erwartet. Vorteile für Investoren von "ALX" - Beachtliche und umgehende Prämie: Das Umtauschverhältnis entspricht einem Aufschlag von 130 % auf den 20-Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) der "ALX"-Aktien an der "TSXV" für den am 4. September 2024 endenden Zeitraum. - Teilnahme am Projekt "Nut Lake": Das Projekt "Nut Lake" ist eine 5.853 Hektar große Liegenschaft im "Thelon Basin", etwa 55 km nördlich des Projekts "Angilak" von "Atha Energy" und dem Vorkommen "Lac 50 Trend" (vermutete Ressource von 43 Millionen Pfund U3O8 und 10,4 Millionen Pfund Mo) gelegen. Das Projekt umfasst hochgradige Oberflächenproben von bis zu 4,36 % U3O8, 53,16 Unzen pro Tonne Silber, 1,15 % Pb und 7% Ni aus einem Erzgang. In dem Projekt fanden Diamantbohrungen über ungefähr 6.920 Fuß statt. Die bemerkenswerteste Bohrung wurde im "Tundra Showing" ausgeführt, wo das Bohrloch "Hole Winkie AX W-24" 9 Fuß mit 0,69 % U3O8., einschließlich 4,9 % U3O8 über 1 Fuß ab einer Tiefe von 8 Fuß durchteufte. Quelle: 1979 Assessment report (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd. Russell Starr, Chief Executive Officer von Greenridge, kommentierte: "Wir sind absolut begeistert, diesen ersten Schritt in der Akquisition von ALX Resources bekanntzugeben. Die Akquisition verdeutlicht unsere Verpflichtung, zu einem der wichtigsten Unternehmen in der Energiewende zu werden. Nach der geplanten Transaktion wird Greenridge ein beachtliches Portfolio an Projekten in vielen strategisch bedeutenden Mineralien halten. Wir freuen uns darauf, die Expertise von ALX im Athabasca Basin zur Exploration unseres beachtlichen Projektportfolios zu nutzen. Wir sind überzeugt, dass diese Akquisition in Zusammenarbeit mit Partnern wie Denison Mines und Uranium Energy Corp. das Entdeckungspotenzial unseres Explorationsportfolios weiter stärken wird. Wir glauben, dass unser Portfolio, zusammen mit unserer vereinten technischen Kompetenz, dem Unternehmen die schnelle Entwicklung seiner aussichtsreichsten Projekte ermöglicht." Warren Stanyer, Chief Executive Officer und Chairman von "ALX", kommentierte: "ALX" freut sich über die Vereinigung mit Greenridge zur Schaffung eines dynamischen Explorationsunternehmens für Uran und kritische Metalle, das sich auf die Auffindung neuer Mineralvorkommen konzentriert. Die Kombination des technischen Teams von ALX mit der Finanzkraft von Greenridge bietet den Aktionären beider Unternehmen vielfache Möglichkeiten zu Entdeckungen in einigen der besten Explorationsbezirke Kanadas." Das Uranprojektportfolio von "ALX" "ALX" hält zahlreiche Uranliegenschaften wie "Hook-Carter", "Black Lake", "Sabre", "Gibbons Creek", "Javelin", "McKenzie Lake" und "Bradley Lake" im Herzen des besten kanadischen Uranexplorationsbezirks. Diese Liegenschaften werden sich als äußerst wichtig für die weitere Entwicklung der Explorationsfähigkeiten von Greenridge erweisen. Bisherige Oberflächenarbeiten in den Liegenschaften lieferten vielversprechende geologische Ergebnisse für das Unternehmen, die künftige Explorationsarbeiten vorantreiben. Besonders die frühere Exploration in "McKenzie Lake" im Jahr 2023 lieferte drei Proben mit 844 ppm Gesamt-U (0,101 % U3O8), 273 ppm Gesamt-U und 259 ppm Gesamt-U2. Außerdem ergaben drei Proben aus dem Jahr 2022 in der Uranliegenschaft "Bradley Lake" von "ALX" im Bereich "Bradley West" entlang einer über 60 Meter an der Oberfläche sichtbaren Trendstruktur Werte von 0,08 % bis 0,43% U3O8. Zwei Proben aus dem Bereich "Bradley East", 170 Meter östlich von "Bradley West", ergaben Werte von 0,27 % bis 1,77% U3O8 1. "ALX" besitzt eine Beteiligung von 40 % an der Uranliegenschaft "Black Lake", "Uranium Energy Corp." ("UEC") besitzt eine Beteiligung von 51,43 % und "Orano Canada" eine Beteiligung von 8,57 %. Die Liegenschaft befindet sich in einer mit dem Fahrzeug erreichbaren Reichweite der Uranverarbeitungsanlage "McLean Lake" von "Orano Canada/Denison Mines". Historische Bohrarbeiten durch einen Vorgänger von "UEC" identifizierten eine Diskordanz-ähnliche Mineralisierung über eine Streichlänge von 1,7 Kilometern im nördlichen Abschnitt der Liegenschaft, neben der "Eastern Fault", die parallel zur "Black Lake Fault" verläuft. "ALX" besitzt 20 % der Uranliegenschaft "Hook-Carter". "Denison Mines" besitzt die restlichen 80 %. "Denison Mines" tätigte bisher Explorationsausgaben in Höhe von 7,05 Millionen Dollar. Die Liegenschaft besteht aus 11 Konzessionen über 25.115 Hektar und liegt etwa 13 Kilometer nordöstlich des Vorkommens "Arrow" von "NextGen", 20 Kilometer nordöstlich des Uranvorkommens "Triple R" von "Fisson" und etwa 8 Kilometer nordöstlich der "Cameco/Orano/Purepoint"-Entdeckungen "Spitfire", "Hornet" und "Dragon". Nach den Bedingungen einer Änderung aus dem Jahr 2024 zu einer Joint-Venture-Vereinbarung, hat "ALX" die Möglichkeit, weitere 5,0 % einer Beteiligung von insgesamt 25 % durch Aufwendungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bis zum November 2026 zu erwerben. Das Unternehmen hält mehrere andere, äußerst aussichtsreiche Uranprojekte, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden. Das technische Team wird jedes Projekt im Hinblick auf seine Vorteile bewerten und Explorationsstrategien implementieren, die den besten Wert für Investoren liefern. Portfolio an Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldliegenschaften "ALX" bietet ein reichhaltiges Portfolio, über Uranliegenschaften hinaus: Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldliegenschaften sind wichtig für das Unternehmen, um sein eigenes Portfolio weiter zu diversifizieren. Besonders in dem in Ontario gelegenen Goldprojekt "Vixen" von "ALX" ergaben Schürfarbeiten, Kartierungen und Probenahmen aus dem Jahr 2019 Werte von 23,9 g/t Gold und 6,1 g/t Silber in vier Proben.5 Ein umfassenderes, helikoptergestütztes Programm zur Probenahme im Jahr 2020 lieferte Goldwerte von bis zu 22,73 g/t Gold und 7,21 g/t Gold.5 Außerdem beinhaltet das ebenfalls in Ontario gelegene Kupferprojekt "Cannon" von "ALX" die historische "Cannon Copper Mine and Mill" mit einer historischen Mineralressource von 415.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,8 % Kupfer über eine Mächtigkeit von 6,5 Fuß.; (1,98 m) (Quelle: Ontario Geological Survey, Open File Report 6366, Report of Activities 2019). (Anmerkung: Diese historische Ressource entspricht nicht den Standards des "National Instrument 43-101"). Die vormalige Explorationsarbeiten und die Anteilsbesitze können der aktuellen Finanznachricht entnommen werden. Board of Directors und Management-Team Die Vereinigung der beiden Unternehmen liefert eine robuste Projektserie in verschiedenen, anerkannten kanadischen Bergbaujurisdiktionen. Nach Abschluss der geplanten Transaktion, wird das Board of Directors von Greenridge (das Greenridge Board) aus fünf Direktoren bestehen, einschließlich (i) der drei derzeitigen Direktoren im Greenridge Board und (ii) zwei Direktoren, Warren Stanyer, derzeitiger Chief Executive Officer und Chairman von "ALX", sowie einem anderen Direktor, der gemeinsam von Greenridge und "ALX" bestimmt wird. Russell Starr wird weiterhin als Chief Executive Officer und Direktor des vereinten Unternehmens tätig sein. Warren Stanyer soll Greenridge in der Rolle als President beitreten. Die Einzelheiten (Bedingungen und Voraussetzungen) zur geplanten Transaktion und der Absichtserklärung ("LOI") können der aktuellen Finanznachricht entnommen werden. Quellennachweis 1. ALX Resources Corp. - Historische mineralisierte Uranabschnitte Black Lake - https://alxresources.com/black-lake-uranium/ 2. Ramp Metals meldet neue hochgradige Goldentdeckung von 73,55 g/t Au über 7,5 m auf seinem Projekt Rottenstone SW - https://www.newsfilecorp.com/release/213278 3. ALX Resources Corp. - Durchschneidet eine Uranmineralisierung im Gibbons Creek Uranprojekt, Athabasca Basin, Saskatchewan - 25. März 2024 - https://alxresources.com/alx-resources-corp-intersects-uranium-mineralization-at-the-gibbons-creek-uranium-project-athabasca-basin-saskatchewan/ 4. ALX Resources Corp. - Uranprojekt Hook Carter - https://alxresources.com/hook-carter-uranium/ 5. ALX Resources Corp. - Projekt Vixen Lake- https://alxresources.com/vixen-gold/ Über ALX Resources Corp. "ALX" hat seinen Sitz in Vancouver, BC, Kanada, und seine Stammaktien sind an der TSXV unter dem Symbol "AL" notiert, an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "6LLN" und in den Vereinigten Staaten am OTC-Market unter dem Symbol "ALXEF". "ALX" sieht seinen Auftrag in der Schaffung zahlreicher Entdeckungsmöglichkeiten für Aktionäre durch die Exploration eines Portfolios aussichtsreicher Mineralliegenschaften in Kanada, einschließlich Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldprojekten. Das Unternehmen nutzt modernste Explorationstechnologien und hält Beteiligungen an mehr als 300.000 Hektar aussichtsreichen Bodens in Saskatchewan, einer stabilen Jurisdiktion mit den hochgradigsten Uranminen der Welt, einer Goldmine, Diamantvorkommen und historischer Produktion aus Grundmetallminen. Die Uranprojekte von "ALX" im nördlichen Saskatchewan beinhalten hundertprozentige Beteiligungen am Uranprojekt "Gibbons Creek" (derzeit unter einer Earn-In-Vereinbarung mit "Trinex Minerals Ltd.", wobei das Unternehmen eine Beteiligung von 75% in zwei Stufen erwerben kann), am Uranprojekt "Sabre", am Uranprojekt "Bradley" und an den Uranprojekten "Javelin" und "McKenzie Lake", eine Beteiligung von 40 % am Uranprojekt "Black Lake" (ein Joint Venture mit "Uranium Energy Corporation" und "Orano Canada Inc.") und eine Beteiligung von 20 % am Uranprojekt "Hook-Carter" im uranreichen Korridor "Patterson Lake". "Denison Mines Corp." (Beteiligung von 80%) betreibt die Exploration seit dem Jahr 2016 (derzeit unter einer Änderung der Vereinbarung, welche die Beteiligung von "ALX" nach Erfüllung bestimmter Bedingungen auf 25 % erhöhen würde). "ALX" besitzt außerdem eine hundertprozentige Beteiligung am Nickelprojekt "Firebird", den Nickel-/Goldprojekten "Flying Vee" und "Sceptre Gold", dem Goldprojekt "Blackbird", und hat die Möglichkeit, eine Beteiligung von bis zu 80 % am Goldprojekt "Alligator Lake" zu erwerben. All diese Projekte liegen im nördlichen Saskatchewan, Kanada. "ALX" besitzt Beteiligungen von 100 % oder kann diese erwerben am Nickelprojekt "Electra" und dem Kupferprojekt "Cannon" in den historischen Minenbezirken in Ontario, Kanada, sowie am Goldprojekt "Vixen" (jetzt unter Optionsvereinbarung mit "First Mining Gold Corp.", wobei das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 100 % in zwei Stufen erwerben kann). "ALX" hat eine Beteiligung von 50 % in acht Lithiumexplorationsprojekten, die in den Jahren 2022-2023 abgesteckt wurden, gemeinsam als Lithiumprojekt "Hydra" bekannt sind und in der Region James Bay im nördlichen Quebec, Kanada, liegen., "ALX" besitzt außerdem eine hundertprozentige Beteiligung am Lithiumprojekt "Anchor" in Nova Scotia, Kanada, und hundertprozentige Beteiligungen an den Lithiumprojekten "Cyrstal" und "Reindeer", beide im nördlichen Saskatchewan, Kanada, gelegen. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte die ALX-Website unter www.alxresources.com oder kontaktieren Sie Roger Leschuk, Manager, Corporate Communications unter: T: 604.629.0293 oder gebührenfrei: 866.629.8368, oder per E-Mail: rleschuk@alxresources.com Über Greenridge Exploration Inc. Greenridge Exploration Inc. (ISIN: CA3949191041; WKN: A3EXGV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt "Carpenter Lake" erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der "Cable Bay Shear Zone" im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt "Nut Lake" im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe1. Das unternehmenseigene Kupferprojekt "Weyman" befindet sich im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen. Die Uranprojekte "Snook" und "Ranger Lake" mit einer Fläche von 4.899 Hektar bzw. 20.782 Hektar befinden sich im Westen Ontarios und weisen beide mehrere frühere Uranvorkommen auf. Uran: Angebot und Nachfrage Nach der Fukushima-Katastrophe 2011 sank die Nachfrage nach Uran erheblich und die Lagerbestände stiegen an. Nachdem die ersten Minen schlossen, blieb die reduzierte Produktion aufgrund der hohen Lagerbestände lange unbemerkt, führte jedoch letztlich zu erheblichen Preisanstiegen. Der Rohstoffpreis erhöhte sich allein 2023 um mehr als 90 Prozent. Bei Uran könnte der Markt bald ein Defizit erleben, das aufgrund hoher Lagerbestände zunächst unbemerkt bleibt. Danach würde der Preis verzögert in einen starken Anstieg übergehen. Klimabilanz optimieren: In Asien boomt die Kernkraft wie nie zuvor! Mit dem Bau von elf neuen Atomreaktoren will China seine CO2-Emissionen senken und sich in wenigen Jahren als führender Atomstromproduzent etablieren. Der chinesische Staatsrat hat kürzlich den Bau von elf Reaktoren an fünf verschiedenen Standorten bewilligt. Ziel ist es, die Klimabilanz zu optimieren. Mit dem Bau von mehr Atomkraftwerken als jedes andere Land strebt China eine Spitzenposition an. In den letzten zwei Jahren wurden bereits zehn Reaktoren genehmigt. Laut "BloombergNEF" könnte China bereits 2030 Frankreich und die USA als führenden Atomstromproduzenten überholen. Derzeit sind in China 56 Atomreaktoren aktiv, die rund fünf Prozent des Strombedarfs decken, so die "China Nuclear Energy Association". Die chinesische Investmentbank "Citic Securities" geht davon aus, dass Peking in den nächsten drei bis fünf Jahren jedes Jahr die Genehmigung für zehn neue Reaktoren erteilen könnte.



Starke Kursentwicklung nach Börsengang Der Börsengang im Januar markierte den Beginn einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte. Mit einem Ausgabepreis von 31 Cent gestartet, verzeichnete die Aktie in den nachfolgenden Monaten einen signifikanten Wertzuwachs von über 75%. Diese positive Entwicklung unterstreicht das große Vertrauen der Investoren in das Unternehmen. Leichte Kurskorrektur dürfte neue Einstiegsgelegenheiten eröffnen Die außergewöhnliche Kurssteigerung deutet auf das erhebliche Potenzial des Unternehmens und das große Interesse des Marktes hin. Es zeichnet sich ab, dass das Unternehmen, vor allem nach den jüngsten Nachrichten, auf einem vielversprechenden Weg ist, eine Führungsposition in der Uranindustrie einzunehmen. In einem Umfeld, das von geopolitischen Unsicherheiten und steigenden Energiekosten geprägt ist, gewinnt Uran als strategischer Rohstoff zunehmend an Bedeutung. Greenridge Exploration Inc. 