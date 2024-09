Frankfurt (ots) -Die letzten Vorbereitungen für die WorldSkills 2024 laufen auf Hochtouren. Vom 10. bis 15. September finden die Weltmeisterschaften der Handwerksberufe in Lyon statt. Mit dabei ist der 22-jährige Janick Mensinger aus Frankfurt. Der junge Meisterschüler wird in Frankreich das Maler- und Lackiererhandwerk unter deutscher Flagge repräsentieren.Hinter Janick Mensinger liegen viele Monate intensiven Trainings. Schließlich wird er bei den WorldSkills in Lyon gegen die besten Nachwuchsmalerinnen und -maler der ganzen Welt antreten. Bei dem internationalen Spitzenwettbewerb müssen die insgesamt 23 Teilnehmenden aus dem Maler- und Lackiererhandwerk ihr Können, ihre Kreativität und ihre mentale Stärke unter Beweis stellen. Neben dem Tapezieren, dem Lackieren einer Tür, einem freien Design sowie einer Logo-Anbringung steht auch ein Speed-Wettbewerb auf dem Programm. Dabei muss eine Aufgabe unter Zeitdruck erledigt werden, deren präzise Umsetzung im Anschluss von der Jury auf den Millimeter genau gemessen wird.Mit Janick Mensinger schickt das Team Deutschland eines seiner besten Nachwuchstalente ins Rennen. So gewann er 2022 die Deutsche Meisterschaft der Maler und Lackierer. Seit 2023 ist er Mitglied des deutschen Maler Nationalteams und hat seitdem an zahlreichen Trainings sowie internationalen Freundschaftswettbewerben in Italien und den Niederlanden teilgenommen."Es ist für mich eine große Ehre, das deutsche Maler- und Lackiererhandwerk bei den WorldSkills zu vertreten! Bereits im Vorfeld habe ich viel Unterstützung aus der WorldSkills-Community erfahren und auch in Lyon vor Ort werden mich Freunde, Familie und meine Kollegen aus dem Maler Nationalteam anfeuern", freut sich Janick Mensinger. "Das motiviert mich natürlich zusätzlich, mein Bestes zu geben!"Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz drückt Janick Mensinger die Daumen für den bevorstehenden Wettbewerb. "Sich mit den weltweit Besten der Besten seines Handwerks messen zu können, ist eine einmalige Chance", erklärt Guido Müller, Präsident des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz. "Wir alle stehen hinter Janick und wünschen ihm eine ruhige Hand und starke Nerven für die anstehende Weltmeisterschaft. Dem Landesinnungsverband Hessen danken wir für die tatkräftige Unterstützung bei den Vorbereitungen auf die WorldSkills."Die WorldSkills Lyon ist die 47. Weltmeisterschaft der Berufe - das größte Event zur beruflichen Bildung und Kompetenzentwicklung der Welt. Sie findet vom 10. bis 15. September in Lyon statt. Dort treffen sich rund 1.400 junge Fachkräfte aus 70 Ländern, um sich in insgesamt 59 Berufsdisziplinen zu messen. Unter der Flagge von WorldSkills Germany reisen 42 junge Menschen aus 37 Disziplinen nach Frankreich. Unterstützung erhält die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft von höchster politischer Ebene mit ihrem Schirmherren Bundeskanzler Olaf Scholz.Pressekontakt:V.i.S.d.P. Elena NaserKontakt für weitere Infos:naser@farbe.deTelefon +49 (069) 66575-318Original-Content von: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129758/5858718