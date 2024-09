Berlin (ots) -Eine hochkarätig besetzte Jury hat die besten Projekte ausgewählt. In einem öffentlichen Online-Voting haben zudem 4.937 Bürgerinnen und Bürger ihr Lieblingsprojekt ausgezeichnet.Von Stadtverwaltungen bis hin zu Bundesbehörden - die Zukunft der öffentlichen Verwaltung ist von technologischen Innovationen geprägt. Das stellen die Gewinner des diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs (https://egovernmentwettbewerb.de/) eindrucksvoll unter Beweis. BearingPoint und Cisco prämierten die Projekte in einer feierlichen Preisverleihung im Rahmen des 29. Ministerialkongresses (http://www.ministerialkongress.de/) am 5. September in Berlin.Unter den 19 Behörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich aus allen Einreichungen für das Finale qualifiziert hatten, wurden die besten Projekte in fünf Kategorien prämiert. Die unabhängige Jury zeichnete dabei digitale Lösungen aus, die durch ihre zukunftsweisenden Ansätze besonders überzeugten. Die Projekte setzen Maßstäbe in Bereichen wie KI, moderne Infrastruktur, End-to-End-neu gedachte Prozesse, Organisations- und Veränderungsmanagement sowie Nachhaltigkeit. Sie verdeutlichen die besondere gesellschaftliche Relevanz der digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung und ebnen den Weg für eine effektive und nachhaltige Zukunft.Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint, über die Siegerprojekte: "Die ausgezeichneten Projekte zeigen, dass die Digitalisierung bei den derzeitig größten gesellschaftlichen Herausforderungen angekommen ist. Dazu gehören Migration, Integration, Fachkräftemangel, ökologischer Wandel und die digitale Transformation der Gesellschaft. Diese wegweisenden Projekte bieten wertvolle Orientierung und wir ermutigen Behörden, vergleichbare Vorhaben anzugehen."Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco, fügt hinzu: "Der eGovernment-Wettbewerb verdeutlicht einmal mehr, wie technologische Innovationen den öffentlichen Sektor voranbringen. Insbesondere Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Digitalisierung der Verwaltungen einnehmen und dazu beitragen, Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten und kreative Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu liefern. Welches Potenzial sich hier verbirgt, zeigen schon heute die Finalistinnen und Finalisten der Kategorie 'Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur'."Die Erstplatzierten im ÜberblickKategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne InfrastrukturPlatz 1: Deutsche Rentenversicherung Bund - Stabsstelle Digitalstrategie und Digitale TransformationProjekt: "KIRA (Künstliche Intelligenz für Risikoorientierte Arbeitgeberprüfungen)"Jurymitglied Prof. Dr. Dagmar Lück-Schneider, HWR Berlin (Fachgebiet Verwaltungsinformatik):"KIRA kategorisiert dank KI vorzunehmende Prüfungen, die die Deutsche Rentenversicherung Bund bei Arbeitgebern bzgl. Meldepflichten und abgeleisteten Gesamtsozialversicherungsbeiträgen durchzuführen hat. Dies bietet die Grundlage für Teilautomatisierungen, Entscheidungsunterstützungen sowie für organisatorische Ausrichtungen auf Fälle mit gleichartigen Auffälligkeiten. So sorgt KIRA für erhebliche Effizienzgewinne und wirkt hohen Personalabgängen in diesem Bereich entgegen. Zugleich nutzt die DRV Bund die Erfahrungen für ein Organisationslernen im Umgang mit KI."Kategorie 2: Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedachtPlatz 1: Parlamentsdienste des eidgenössischen ParlamentsProjekt: "CURIAplus (Digitalisierung des Schweizer Ratsbetriebs)"Jurymitglied Natalie Ziebolz, ehemalige Redaktionsleiterin eGovernment und Healthcare Digital, eGovernment Computing:"CURIAplus schafft die Basis für die digitalen Prozesse im Schweizer Bundeshaus und legt den Grundstein für moderne parlamentarische Abläufe. Das System garantiert einen durchgängig medienbruchfreien Betrieb und sorgt für die sofortige Veröffentlichung bedeutender Beschlüsse. Mit seinem modularen Ansatz, der spezialisierte Fachanwendungen und bestehende CMS-Seiten nahtlos integriert, setzt das Projekt Maßstäbe in Sachen Innovation und Komplexitätsreduktion. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht dabei stets der Mensch: Durch die enge Zusammenarbeit mit Endnutzern, den Einsatz fiktiver Personas und die Erstellung detaillierter User Journeys wurde eine hohe Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit erreicht."Kategorie 3: Verwaltungstransformation durch Organisations- und VeränderungsmanagementPlatz 1: Bundesministerium für Finanzen, WienProjekt: "Digitale Kompetenzoffensive (DKO)"Jurymitglied Franz-Reinhard Habbel, Publizist und Autor sowieehemals Sprecher des DStGB und Gründer Innovators Club:"Österreich wird in Sachen Digitalisierung weiter fit gemacht. Bund, Länder und Gemeinden arbeiten im Rahmen einer Digitalen Kompetenzoffensive (DKO) eng zusammen, um auch in der Verwaltung digitale Kompetenzen zu stärken. Ein bundesweiter Dialogprozess überwindet traditionelle Hürden in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Bei den Gemeinden werden Digitaldolmetscher etabliert. Die DKO ist Teil der nationalen Umsetzung der "Digitalen Dekade" der EU und durch den ganzheitlichen Ansatz auch Wegweiser für andere europäische Staaten."SowiePlatz 1: Bundesanstalt für ImmobilienaufgabenProjekt: "Transformation der BImA durch eine umfassende Prozessdigitalisierung am Beispiel der elektronischen Aktenverarbeitung und der Schaffung einer modernen Arbeitsumgebung"Jurymitglied Franz-Reinhard Habbel, Publizist und Autor sowie ehemals Sprecher des DStGB und Gründer Innovators Club:"Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verfolgt einen umfassenden ganzheitlichen Modernisierungsansatz der beispielgebend für viele weitere Verwaltungsaufgaben ist. Als eines der Digitalprodukte wurde die Produktfamilie "eAkte" definiert. Sie bildet den Kern der Information nicht nur für die Archivierung, sondern für weitreichende zusätzliche Prozesse. Die Mehrfachnutzung der Datenbestände der eAkte wird durch eine moderne Arbeitsumgebung sichergestellt. Eine solche Vorgehensweise ist neu und steigert die Leistungsfähigkeit der Verwaltung enorm. Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Verwaltung wird hier ganzheitlich verstanden. Die eAkte bekommt eine neue Bedeutung."Kategorie 4: Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der ITPlatz 1: LEA LandesEnergieAgentur GmbH & Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen RaumProjekt: "Wärmeatlas Hessen"Jurymitglied Martin Szelgrad, Chefredakteur "Telekom & IT Report", "Energie Report", Report Verlag:"Der Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft und die Unabhängigkeit Europas in Energiefragen sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Der Wärmeatlas Hessen ist eines der Werkzeuge, das die Wärmewende mit ihrem Riesenpotenzial für das Erreichen der Klimaziele unterstützt. Es verknüpft Daten, macht diese sichtbar, hilft im Verständnis für Umsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen vor Ort und ist ein herausragendes Beispiel für die Hebelwirkung digitaler Leistungen im kommunalen Bereich. Diese Plattform zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung wünsche ich mir nicht nur für Hessen, sondern europaweit. Die LEA LandesEnergieAgentur GmbH und alle Beteiligten zeichnen sich durch ihr Engagement für diesen Service für ein so wichtiges Thema aus."SowiePlatz 1: Stadt Hagen & ENERVIE Service GmbHProjekt: "klimakommune.digital"Jurymitglied Marcel Kessler, Leiter Unterstützung & Programmkoordination, Digitale Verwaltung Schweiz:"Mit dem Projekt klimakommune.digital verfolgt die Stadt Hagen eine ganzheitliche und nachhaltige Umsetzung eines digitalen Vorhabens, um den Klimaschutz und die Energiewende in Hagen maßgeblich zu stärken und damit als Vorzeigeprojekt für andere Städte und Gemeinden zu dienen. Die Potenziale gehen weit über die Transparenz von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen mit innovativen Ansätzen hinaus. Mit dem Multisensorsystem für eine Echtzeit-CO2-Bilanz sind neben einer CO2-optimierten bedarfsgerechten Verkehrssteuerung weitere zukunftsweisende Anwendungen denkbar. Nicht zuletzt trägt auch der Einsatz von KI zur Auswertung, die Interoperabilität verschiedenster Softwarekomponenten bis hin zu digitalen und partizipativen Maßnahmen wesentlich zum Erfolg bei."Kategorie 5: Besondere gesellschaftliche RelevanzPlatz 1: Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)Projekt: "Digitalisierungsplattform für ausländische Fachkräfte"Jurymitglied Prof. Dr. Peter Parycek, Mitglied im Digitalrat der Deutschen Bundesregierung, Leitung Kompetenzzentrum ÖFIT:"Das Projekt "Digitalisierungsplattform für ausländische Fachkräfte" des Bundesministeriums des Innern und für Heimat ist ein Beitrag für die Gewinnung internationaler Fachkräfte durch ein umfassendes, föderal und bundesländerübergreifendes Online-Angebot zur Zeugnisbewertung. Der Ende-zu-Ende-Prozess integriert Services wie BundID oder Zahlungslösungen und zeigt, wie digitale Lösungen gesellschaftlich relevante Herausforderungen durch Verfahrensbeschleunigung und föderaler Kooperation meistern können."PublikumspreisBeim Online-Voting des diesjährigen Publikumspreises setzte sich das Projekt "KIRA (Künstliche Intelligenz für Risikoorientierte Arbeitgeberprüfungen)" erfolgreich durch. Die Stabsstelle Digitalstrategie und Digitale Transformation der Deutschen Rentenversicherung Bund überzeugte mit einer KI-Anwendung, die Betriebsprüfungen effizienter gestaltet und Prüfschwerpunkte identifiziert. 