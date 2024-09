Strausberg (ots) -West Point/USAMehr als 80.000 Kadettinnen und Kadetten haben seit 1802 an der United States Military Academy (USMA) West Point studiert. Darunter waren berühmte Amerikaner wie General George S. Patton Jr., Präsident Dwight D. Eisenhower und der Astronaut Buzz Aldrin. Als erster deutscher Offiziersanwärter absolviert jetzt Fahnenjunker Jesse L. sein vierjähriges Studium in West Point."Present Arms!" hallt der Befehl über den Paradeplatz. L.s rechte Hand erfasst das Rohr des M14, hebt das Gewehr an und führt es präzise diagonal vor den Körper. Sein linker Arm schnellt hoch, die Hand erfasst die Waffe am hölzernen Handschutz. Präzise dreht der Fahnenjunker die Waffe nun so, dass ihr Magazin nach vorn zeigt, und sie sich vertikal mittig vor seinem Körper befindet.Zusammen mit mehr als 1.200 weiteren Kameradinnen und Kameraden ist Jesse L. auf der "Plain" angetreten, dem riesigen Paradeplatz der USMA West Point. Vor der Washington Hall ist die Brigade der Kadetten der weltberühmten Militärakademie aufmarschiert. Für den 20-Jährigen aus Krefeld ist heute einer der wichtigsten Tage in seinem bisherigen Leben: Während der Acceptance Day Parade für die Class of 2028 wird er offiziell in das aus 4.400 Frauen und Männern bestehende Kadettenkorps der Fakultät am Hudson River aufgenommen.Ein Kindheitstraum geht in ErfüllungMit dem Studienbeginn in West Point geht für Jesse L. nicht nur ein Jugendtraum in Erfüllung, er schreibt auch Geschichte. Als erster deutscher Offizieranwärter wird er im Rahmen des Foreign Academy Exchange Program (FAEP) nicht nur ein Austauschsemester an der USMA absolvieren, sondern als Kadett sein gesamtes vierjähriges Studium."Als Kind habe ich mal etwas über West Point gelesen, seitdem träume ich davon, in den USA zu studieren," erklärt der Fahnenjunker des deutschen Heeres, der im Juli 2023 seinen Dienst als Soldat bei der 5. Kompanie des Aufklärungsbataillons 13 in Bad Salzungen begonnen hat. "Ursprünglich dachte ich dabei an ein Austauschsemester. Als ich während einer Unterrichtsstunde in der Grundausbildung dann aber von der Möglichkeit erfahren habe, ein vierjähriges Bachelor of Science Studium an der USMA West Point zu absolvieren, hat mich die Idee gefesselt und ich habe mich sofort beworben", erinnert sich L.Anspruchsvolles AuswahlverfahrenParallel zu seiner Spezialgrundausbildung (SGA) bei der 2. Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 in Ahlen und seinem Fahnenjunkerlehrgang bei der Heeresaufklärungsschule in Munster durchlief der junge Mann dann das lange und fordernde Auswahlverfahren für West Point. Alle Bewerber mussten verschiedene Sporttests meistern, medizinische Untersuchungen durchlaufen, Essays schreiben, ein Motivationsschreiben verfassen und den Scholastic Assessment Test (SAT) sehr gut abschließen.Der SAT ist ein standardisierter Test, mit dem in den USA die Studienfähigkeit von Bachelorbewerbern geprüft wird.Auf nationaler Ebene wurde das Auswahlverfahren vom Referat Internationale Ausbildungsangelegenheiten des Kommandos Heer in Strausberg durchgeführt. Dies stellte dann die drei am besten geeigneten Bewerber der USMA vor. "Bei meinem Dienstantritt bei der Offizierschule des Heeres in Dresden hat mir dann der Schulkommandeur eröffnet, dass die USMA West Pointmichals zukünftigen Kadetten der Class of 2028 ausgewählt hat. Mein Gedanke damals: Es ist unglaublich, nun kann mein Kindheitstraum wahr werden." Und er berichtet weiter: "Die nächsten zwei Wochen waren dann die Hölle, eine Vielzahl von administrativen Dingen mussten in kürzester Zeit noch vor meiner Abreise in die USA erledigt werden. Für die tatkräftige Unterstützung bin ich besonders meinem Inspektionsfeldwebel der 11. Inspektion der OSH extrem dankbar. Ich glaube, ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft."Erster internationaler Absolvent kam 1889"Dass Kadetten von Verbündeten und Partnern der USA in West Point studieren, hat eine lange Tradition", erklärt Colonel Rance Lee auf dem Gelände der USMA. Der 50-jährige ehemalige West Point Absolvent der Class of 1997 ist Director of Admissions und somit zuständig für die Rekrutierung und Auswahl der zukünftigen West Point Kadetten. "Deshalb ist es für uns eine große Sache, dass nun erstmals auch ein deutscher Kadett sein komplettes Studium bei uns absolviert."Erster internationaler West Point Absolvent war 1889 Antonio Barrios aus Guatemala. Inklusive der Class of 2024 haben seither 580 International Graduates ihren Abschluss in West Point gemacht. Heute verfügt die USMA über insgesamt 60 Studienplatze für internationale Kadettinnen und Kadetten, die im Rahmen des Foreign Academy Exchange Program (FAEP) dort studieren können. "Mit der Class of 2028 nehmen wir 16 neue auf," so Lee.Kontakt zu anderen KulturenNeben Deutschland kommen die 15 neuen Kadetten aus Kamerun, Ghana, Indonesien, Jordanien, Kenia, der Mongolei, Pakistan, Polen, den Philippinnen, dem Senegal, Singapore, Thailand, Südkorea und Tunesien. "Vom Pentagon bekommen wir jährlich zwischen 80 und 120 internationale Bewerber vorgeschlagen, aus denen wir dann die vielversprechendsten auswählen", erläutert Lee. Nach den Vorteilen für West Point gefragt, erklärt er: "Internationale Studenten in West Point zu haben, ist für uns eine Win-win-Situation. Unsere amerikanischen Studenten erhalten so schon früh Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturkreisen. Später, bei ihrem Dienst als Offizier der US-Armee, helfen ihnen die so gemachten Erfahrungen dann bei der Zusammenarbeit mit den Streitkräften verbündeter Nationen zum Beispiel in der NATO. Im Gegenzug erhalten die internationalen Kadetten ein hochwertiges Studium und eine erstklassige militärische Ausbildung, inklusive eines tiefen Einblicks in die amerikanische Kultur und Denkweise."Erste Schritte in den Beast BarracksAm 1. Juli 2024 begann dann mit dem Reception Day die Ausbildung für L. in West Point. Die nächsten sechs Wochen erfolgte die militärische Grundausbildung in den sogenannten Beast Barracks. Auf dem Dienstplan standen dabei unter anderem Disziplin, die Anzugsordnung, militärische Umgangsformen und Formaldienst, aber auch Infanteriegefechtsausbildung, Überleben im Felde und Schießen. Den Abschluss bildete der March Back, ein Marsch über zwölf Meilen zurück nach West Point. "Während der Beast Barracks haben wir auch das Motto für unseren Jahrgang ausgesucht. Es lautet:,No Calling To Great', was übersetzt so viel bedeutet wie,keine Herausforderung zu groß'", berichtet der Fahnenjunker.Der West Point Traum des jungen Mannes wird insgesamt 47 Monate dauern. In dieser Zeit wird er am Ufer des Hudson Rivers nicht nur eine ausgezeichnete akademische Ausbildung erhalten, sondern auch zu einem hervorragenden militärischen Führer ausgebildet. Der Tagesablauf der Kadetten umfasst in der Regel morgens nach dem gemeinsamen Frühstück und nachmittags nach dem gemeinsamen Mittagessen aller 4.400 Kadetten einen mehrstündigen Vorlesungsblock und vor dem Abendessen zwei Stunden Zeit für sportliche Aktivitäten. Dabei können die Kadetten zwischen einer Vielzahl von Sportarten wählen. Unter anderem werden Boxen, Judo, Handball, Hockey, American Football, Schwimmen, Fechten und Golf angeboten.Verantwortung nach dem ersten JahrAls "Plebe" oder "Fourth Class Cadet", wie die Kadettinnen und Kadetten im ersten Studienjahr genannt werden, muss L. derzeit noch lernen, Befehle zu empfangen und genau auszuführen sowie die damit verbundenen Herausforderungen zu meisten. Im zweiten Studienjahr wird er dann als "Yearling" oder "Third Class Cadet" selbst Verantwortung übernehmen und als Truppführer die neuen "Plebes" ausbilden. Im dritten und vierten Studienjahr, als Cow, beziehungsweise Firstie, wird seine Verantwortung weiter steigen. 