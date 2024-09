EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

06.09.2024

Düsseldorf, 6. September 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im August 55.474 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 3,83 % gegenüber dem Vormonat (+28,04 % ggü. August 2023). August 2024 Juli 2024 August 2023 Orders gesamt 55.474 53.693 43.540 Wertpapier-Orders 52.178 50.662 40.566 Future-Kontrakte 7.649 7.373 6.253

Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 125,70 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 1,77 % gegenüber dem Vormonat (+11,29 % ggü. August 2023). Per 31.08.2024 wurden bei der sino AG 270 Depots betreut (+/- 0 % ggü. Vormonat). Ab heute bietet die sino AG ihren Kunden den Handel über Spectrum Markets an. Spectrum Markets ist ein paneuropäischer Handelsplatz, der speziell für den Handel mit verbrieften Derivaten konzipiert wurde. Er ermöglicht erstmals in Europa einen einzigartigen Zugang zu den Märkten, auch außerhalb der traditionellen Handelszeiten durch seine Handelsverfügbarkeit an 5 Tagen in der Woche. Spectrum Markets bietet Zugang zu einem breiten Angebot von Basiswerten, einschließlich Aktien, Indizes, Rohstoffen und Währungen. "Die sino AG tut alles dafür, den anspruchsvollsten Heavy Tradern in Deutschland ein in allen Bereichen ein einzigartiges Umfeld zu schaffen.

Unsere Partnerschaft mit Spectrum stellt einen Schritt zur Verbesserung unseres bestehenden Angebots dar. Mit dem Angebot der erweiterten Handelszeiten und der Liquidität von Spectrum für unsere Kunden wollen wir sicherstellen, dass unser Produktangebot weiterhin die höchsten Anforderungen erfüllt", so Neal Feist, Chefhändler der sino AG.



