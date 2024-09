EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Vorstand



06.09.2024 / 08:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veränderungen im Vorstand Baden-Baden, den 6. September 2024: Isabel Rösler wird den Vorstand der grenke AG auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember dieses Jahres verlassen. Seit 1. Januar 2021 verantwortet sie als Chief Risk Officer (CRO) wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention, Informationssicherheit und Datenschutz. Darüber hinaus ist sie zuständig für das Credit Center und den Bereich Administration. "Der Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, den Staffelstab zu übergeben und mich neuen Aufgaben zuzuwenden", betont Isabel Rösler. "grenke hat die Corona-Delle und den Zinsschock gut überwunden und ist unter meiner Mitwirkung zurück zu alter vertrieblicher Stärke gelangt. In meinem Bereich habe ich dabei strukturell und personell die notwendigen Weichen gestellt, um in dem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld die ehrgeizigen Wachstumsziele nachhaltig in der Zukunft zu erreichen." Jens Rönnberg, Vorsitzender des Aufsichtsrates der grenke AG: "Der Aufsichtsrat hat Frau Röslers Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und dankt ihr sehr herzlich für die wertvolle Aufbauarbeit, die sie während ihrer Tätigkeit für die grenke AG erfolgreich geleistet hat. Ihre Erfahrung und ihr starkes persönliches Engagement haben zum Erfolg in den vergangenen Jahren beigetragen und den Konzern geprägt. Die erforderlichen Schritte zur Nachfolgeregelung hat der Aufsichtsrat in die Wege geleitet."

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30). Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



06.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com