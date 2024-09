The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2024ISIN NameDE000CZ40NT7 COBA 19/24 S.924CH0252703050 KRAFTW.LINTH-LIM. 14-24USG0446NAM68 ANGLO AM. CAP. 17/24 REGSUS91159HHK95 U.S. BANCORP 2024 MTNFR0010800540 EL. FRANCE 2024 MTNUS037833DM97 APPLE 19/24XS1108784510 CLOVERIE 14/44 FLR MTNUS06406HCX52 BK OF NY MELLON 2024XS2051397961 GLENCORE FI. 19/24 MTNXS2051117195 ESM 19/24 MTN REGSXS2050945984 SANTANDER CB 19/24 MTNUS06738EAC93 BARCLAYS 14/24USH3698DCR38 UBS GROUP 19/25 FLRDE000A2YNQ58 WIRECARD AG 19/24REG.S