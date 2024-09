Der Dax konnte den jüngsten Kursverfall auch nicht am Donnerstag stoppen. Damit baute der deutsche Leitindex seine Verlustserie auf drei Tage aus. Am Ende des Tages stand aber nur ein Minus von 15 Punkten bei 18.576 Zählern auf der Kurstafel. Der entscheidende Richtungsimpuls dürfte erst im heutigen Handel erfolgen, wenn am Nachmittag der viel beachtete ...

