Der Blackrock Greater Europe Investment Trust plc verzeichnete kürzlich bedeutende Entwicklungen an der Börse. Das Unternehmen führte am 4. September 2024 einen Aktienrückkauf durch, bei dem 25.000 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 577,00 Pence pro Aktie erworben wurden. Diese Aktien sollen in der Schatzkammer gehalten werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 99.232.161 Stammaktien betragen, wobei 18.696.777 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden.

Nettovermögenswerte und Stimmrechte

Die ungeprüften Nettovermögenswerte des Trusts zum Geschäftsschluss am 4. September 2024 beliefen sich auf 614,33 Pence pro Aktie (nur Kapital) und 620,06 Pence pro Aktie (einschließlich des laufenden Jahreseinkommens). In Bezug auf die Stimmrechte und das Kapital teilte das Unternehmen mit, dass sein ausgegebenes Kapital zum 6. September 2024 aus 99.257.161 Stammaktien zu je 0,01 £ bestand, ohne die 18.671.777 in der Schatzkammer gehaltenen Aktien. Aktionäre sollten daher 99.257.161 als Nenner für ihre Berechnungen verwenden, um festzustellen, ob sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft melden müssen.

