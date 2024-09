Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor dem heute anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zeigten sich die Anleihemärkte gestern nur wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sei in der vergangen Woche leicht um 5.000 auf 227.000 gesunken.Der ISM Services PMI habe sich im August leicht verbessern können. Mit dem nun erreichten Wert von 51,5 Punkten könne sich der wichtige US-Stimmungsindikator oberhalb der vor allem auch psychologisch bedeutsamen Marke von 50 Zählern stabilisieren. Diese Nachricht spreche nicht für eine sehr offensive Zinswende durch das FOMC. ...

