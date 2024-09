© Foto: Unsplash



Die NFL-Saison ist zurück, und die Wetteinsätze in den USA könnten Rekordhöhen erreichen. Somit dürften nicht nur Football-Fans, sondern auch Anleger von Sportwetten-Aktien Grund zur Freude haben.Laut der American Gaming Association (AGA) werden in dieser Saison voraussichtlich 35 Milliarden US-Dollar auf NFL-Spiele gesetzt - ein Plus von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neue Märkte wie Maine, North Carolina und Vermont haben kürzlich Sportwetten legalisiert, und Florida erlaubt nach Gerichtsurteilen die Wiederaufnahme durch Hard Rock International. Insgesamt sind Sportwetten in 38 Bundesstaaten und Washington D.C. legal. Trotz des Wachstums beim Wettvolumen entwickeln sich die …