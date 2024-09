GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Finanzierung

GoldenPeaks Capital sichert sich Finanzierungsfazilität mit von AB CarVal verwalteten Mitteln



06.09.2024 / 09:00 CET/CEST





Warschau, 6. September 2024 - GoldenPeaks Capital und AB CarVal, ein etablierter globaler Kreditfonds und Teil des Private Alternatives-Geschäfts von AllianceBernstein, haben eine maßgeschneiderte Junior-Finanzierungsfazilität unterzeichnet. GoldenPeaks Capital, einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromerzeuger in Osteuropa, wird die Mittel zur Finanzierung des weiteren Erwerbs und Baus von baufertigen Solar-Photovoltaik-Anlagen in Polen verwenden. Die flexible HoldCo-Kreditfazilität ermöglicht es GoldenPeaks Capital, den Aufbau seines Portfolios zu beschleunigen, indem es den Finanzierungsbedarf für den Erwerb von Projekten und die Finanzierung ihres Baukapitals überbrückt, bevor es vorrangige Projektfinanzierungsschulden anzieht. Die Anlage hat bereits den Weg für den Erwerb mehrerer Solar-PV-Projekte in ganz Polen mit einer Gesamtkapazität von über 220 MW geebnet. Die Finanzierung ist ein wichtiger Teil des Plans von GoldenPeaks Capital, in Polen jährlich mehr als 1 GW Solarkapazität aufzubauen. Daniel Tain, Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: "Diese Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserem Ziel dar, Polens Weg zur Dekarbonisierung weiter zu beschleunigen." Jonathan Hunt, Geschäftsführer von AB CarVal, sagt: "Wir freuen uns, mit GoldenPeaks Capital zusammenzuarbeiten, um die globale Energiewende durch unsere flexiblen Finanzierungslösungen zu unterstützen." Über AB CarVal AB CarVal ist ein etablierter globaler alternativer Investmentmanager und Teil des Private Alternatives-Geschäfts von AllianceBernstein. Seit 1987 navigiert das Team von AB CarVal durch die sich fortwährend ändernden Kreditmarktzyklen und hat dabei opportunistisch rund 149 Milliarden US-Dollar in 5.765 Transaktionen und 82 Ländern investiert. Heute verwaltet AB CarVal rund 16 Milliarden US-Dollar* an Vermögenswerten in Unternehmenswertpapieren, Kreditportfolios, strukturierten Krediten und Sachanlagen. AB CarVal hat mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar an Investitionen in die Energiewende investiert. Weitere Informationen finden Sie unter abcarval.com. *Die verwalteten Vermögen setzen sich aus gebührenpflichtigen und gebührenberechtigten Vermögenswerten zusammen. Zu den gebührenpflichtigen Vermögenswerten zählen die Vermögenswerte, die derzeit zur Generierung von Verwaltungsgebühren geeignet sind. Zu den gebührenberechtigten Vermögenswerten gehört Kapital, das einem AB CarVal-Fonds zugesagt, aber derzeit nicht abgerufen wurde oder zurückgerufen werden kann. Die hier dargestellte Zahl umfasst nicht die von AB CarVal verwalteten Vermögenswerte, für die aufgrund der Fälligkeit des Fonds keine Verwaltungsgebühren anfallen, sondern Beträge, für die allein aufgrund der Entscheidung von AB CarVal, keine Verwaltungsgebühren zu erheben, keine Verwaltungsgebühren anfallen. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital wird das Tempo bei der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter erhöhen, indem es die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche anwendet, wie z. B. Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb, und unter anderem im kommerziellen und Energievertrieb, was eine unschätzbare Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino media@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com

Disclaimer Golden Peaks Capital: This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.



Ende der Medienmitteilungen