Berlin (ots/PRNewswire) -Wenn höchste Bildqualität auf überragende Klangqualität trifft, setzt TCL neue Maßstäbe für ein erstklassiges HeimkinoerlebnisTCL definiert das Premium-Heimkino auf der IFA 2024 neu, indem es dem europäischen Publikum sein neuestes Flaggschiffmodell vorstellt: den QD-Mini-LED-Fernseher der X11H Serie. Es handelt sich dabei nicht nur um den Fernseher mit der höchsten Bildqualität im Jahr 2024, sondern auch den ersten TCL QD-Mini LED-Fernseher auf dem Markt, der mit Audio by Bang & Olufsen ausgestattet ist, um ein umfassendes audiovisuelles Erlebnis zu schaffen. Die TCL X11H Serie wird in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein. Achten Sie in den kommenden Monaten auf weitere Neuigkeiten.Display-Technologien der nächsten Generation für bahnbrechende visuelle PerformanceSeit der Einführung des ersten Mini-LED-Fernsehers im Jahr 2019 ist TCL führend in dieser Technologie. Die neue QD-Mini-LED-Technologie des X11H ist die neueste Entwicklung und kann bei Bedarf eine beachtliche Spitzenhelligkeit von 6500 nits liefern. Dank dieser Performance wird das Look and Feel der hellsten Dinge, die Menschen im wirklichen Leben erleben, auf authentische Weise für den Fernsehzuschauer wiedergegeben.Die TCL X11H Serie bietet außerdem 4K HDR Premium 6500 und damit eine unvergleichliche Klarheit und Farbgenauigkeit. Durch die Unterstützung fortschrittlicher HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ nutzt dieser Fernseher das volle Potenzial der 4K-Auflösung und liefert noch schärfere Bilder und stärkere Kontraste. Für Menschen, die höchste Ansprüche an die Bildqualität stellen, macht die X11H Serie jedes Bild zu einem visuellen Meisterwerk.Das neue Flaggschiffprodukt bietet den Menschen nicht nur alles, was sie brauchen, um ihren Lieblingsfilm wie nie zuvor zu erleben, es verschafft ihnen auch das beste Gaming-Erlebnis auf dem Markt.Zudem bietet dieser Fernseher den 240 Hz Game Accelerator von TCL, die AMD FreeSync Premium Pro-Zertifizierung und eine Reihe von responsiven Gameplay-Funktionen wie 144Hz VRR, HDMI 2.1, Game Master Pro 3.0 und TCL Game Bar.Ein raumfüllendes, immersives AudioerlebnisDie Tonqualität ist ebenso wichtig wie die Bildqualität, und die TCL X11H Serie legt in beiden Disziplinen die Messlatte höher.Die X11H Serie bietet eine umfassende 6.2.2-Akustiklösung mit Audio by Bang & Olufsen im Rahmen der Partnerschaft von TCL mit dieser weltbekannten Audiomarke.Das Team von Bang & Olufsen hat während der gesamten Produktentwicklung eng mit den Akustikdesignern von TCL zusammengearbeitet, um dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Ton so sauber und rein wie möglich ist - ganz so wie vom Künstler beabsichtigt. Ob bei Filmen, Spielen oder Musik - die Verbraucher können ihr immersives Erlebnis maximieren und verpassen kein Wort eines Dialogs, keine Sekunde der Action und kein Detail einer entspannenden Klanglandschaft.Um diesen wunderbaren Klang zu ermöglichen, wurde das endgültige Klangerlebnis von denselben Akustikern getestet, abgestimmt und genehmigt, die auch für die Entwicklung der weltberühmten Bang & Olufsen Produkte bekannt sind. Dieses Audiosystem verfügt außerdem über den Enhanced Dialogue Mode und die BeoSonic-Technologie, mit der die Benutzer ihre Klangprofile für jede Art von Content anpassen können.Diese Partnerschaft ist der erste Schritt in einer langfristigen Zusammenarbeit, um das Audioerlebnis im gesamten TCL-Portfolio zu verbessern."Diese Partnerschaft eröffnet beiden Marken erhebliche Möglichkeiten. Durch unsere Zusammenarbeit können wir den Kunden von TCL ein solides Erlebnis bieten, das das gesamte Produkterlebnis verbessert", so Duncan McCue, Vice President of Business Development and Strategic Partnerships. "Dies ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, unser Geschäft durch Lizenzpartnerschaften auszubauen.""Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser Partnerschaft", kommentiert Stefan Streit, CMO bei TCL EUBG. "Durch die weitere Integration des Know-hows von Bang & Olufsen hoffen wir, die Grenzen des Home-Entertainments zu erweitern und möglicherweise noch fortschrittlichere Soundsysteme und innovative Funktionen einzusetzen, die unseren Nutzern ein noch besseres Erlebnis bieten. Wir bei TCL sind bestrebt, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und unseren Kunden das Beste an Technologie und Design zu bieten."Smart TV-Funktionen für ein nahtloses FernseherlebnisDie von Google TV unterstützte TCL X11H Serie bietet mehr als nur Exzellenz in Bild und Ton. Es ist zugleich ein Hub für jedes Unterhaltungsbedürfnis. Mit dem integrierten Google Assistant können Sie Ihren Fernseher und Ihre Smart-Home-Geräte einfach mit Ihrer Stimme steuern. Nutzen Sie eine breite Palette von Streaming-Apps und genießen Sie personalisierte Content-Empfehlungen, damit Sie Ihre Lieblingssendungen und -filme leichter denn je finden und genießen können.Konzipiert für modernes WohnenDie TCL X11H Serie ist ebenso ein Statement wie ein technisches Wunderwerk. Dank seines rahmenlosen Designs und des verstellbaren Standfußes passt er in jeden Wohnraum, während sein schlankes Profil und die Optionen zur Wandmontage für eine elegante, moderne Ästhetik sorgen. Ob an der Wand montiert oder auf einem Standfuß aufgestellt - die X11H Serie wertet jeden Raum auf und bietet gleichzeitig eine erstklassige Performance.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unterhaltungselektronik-Unternehmen und ein führender Akteur in der weltweiten TV-Branche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.Informationen zu Bang & OlufsenBang & Olufsen ist eine Luxus-Audiomarke, die 1925 im dänischen Struer von Peter Bang und Svend Olufsen gegründet wurde, deren Hingabe und Vision bis heute das Fundament des Unternehmens bilden. Seit fast einem Jahrhundert setzt Bang & Olufsen neue Maßstäbe in der Audiotechnologie, und das Unternehmen steht auch weiterhin an der Spitze der akustischen Innovation.Bis heute zeichnet sich jedes Bang & Olufsen Produkt durch die einzigartige Kombination aus wunderschönem Klang, zeitlosem Design und unübertroffener Handwerkskunst aus. Die innovativen und fortschrittlichen Produkte des Unternehmens werden weltweit in Bang & Olufsen Geschäften, auf bang-olufsen.com und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften verkauft. Das Unternehmen beschäftigt rund 1100 Mitarbeiter und ist in mehr als 70 Märkten präsent. 