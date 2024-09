Besuchen Sie IMOU am Stand H1.2-116 und erleben Sie die Zukunft der Heimsicherheit und KI-gestützter Smart-Home-Anwendungen

BERLIN, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen, stellt auf der IFA 2024 in Berlin seine neuesten KI-gesteuerten Technologien und Produkte für die Heimsicherheit vor. Mit dem Schwerpunkt auf Video-Audio-Technologie und selbst entwickelten KI-Algorithmen hat IMOU eine starke Wettbewerbsfähigkeit und ein schnelles Marktwachstum in über 100 Ländern, insbesondere in Europa, erreicht. Am Stand von IMOU können Besucher fortschrittliche KI-Technologie in diesen vier wichtigen Sicherheitsszenarien entdecken: Heimsicherung, KMUs, Pflege und Outdoor-Lösungen für Bereiche ohne Strom- oder Netzwerkabdeckung.

"Wir freuen uns, erneut auf der IFA vertreten zu sein, um der Welt unsere innovativen Smart-Home-Lösungen zu präsentieren und damit unser Engagement für Technologieführerschaft und unsere wachsende Präsenz auf dem europäischen Markt zu unterstreichen", so Xie Yun, CEO von IMOU. "Begleiten Sie uns in Berlin auf eine spannenden Reise. Tauchen Sie ein in die Zukunft der Heimsicherheit und die nächste Generation des KI-gestützten Smart Living."

Sicherheitstechnologien der nächsten Generation

IMOU ist stolz, auf der IFA 2024 die AOV PT vorzustellen, die mit dem renommierten IFA Energy-Saving Technology Innovation Award ausgezeichnet wurde. Die AOV PT überzeugt mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung im Akkubetrieb und ist ein Durchbruch für die Energieeffizienz. Dank dieser bahnbrechenden Technologie bietet die akkubetriebene "Always-on"-Videoaufzeichnung (AOV) eine Laufzeit von mehr als 15 Tagen. Zusätzlich kann sie mit einem Solarmodul gekoppelt werden, um eine praktisch "unbegrenzte" Versorgung mit Strom zu gewährleisten.





Akkus sind bei niedrigen Temperaturen oft Ladeproblemen ausgesetzt. Dies kann in kalten Umgebungen eine negative Auswirkung auf die Produktfunktionalität haben. Um dem entgegenzuwirken, ist die IMOU AOV PT 5MP mit der Tieftemperatur-Ladetechnologie von -10 °C ausgestattet. Damit können Sie sich auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen auf eine zuverlässige Leistung verlassen. Mit ihrer fortschrittlichen KI-Erkennung punkten diese Kameras durch eine präzise Erkennung bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch, ein weiterer überzeugender Beweis des Engagements von IMOU für effiziente und präzise Sicherheitslösungen.

IMOU lädt Besucher ein, auf der IFA 2024 seine neuesten Sicherheitslösungen für das eigene Zuhause kennenzulernen und präsentiert fortschrittliche Geräte für mehr Sicherheit und Komfort in jedem Winkel des eigenen Zuhauses. IMOU präsentiert seine Cruiser Dual 2 Pro Kamera, ausgestattet mit der Aurora Low-Light Imaging-Technologie für eine klarere Nachtsicht. Diese Technologie entspricht dem Wunsch nach absoluter Sicherheit bei ungünstigen Lichtverhältnissen und gibt den Nutzern ein sicheres Gefühl, insbesondere wenn sie allein zuhause sind.





IMOU wird auch seine Akkukameraserie vorstellen, darunter die Cell 3C-Serie, Cell Go und Cell PT, drahtlose Sicherheitslösungen mit dem Schwerpunkt auf einfacher Installation und Wartung. Für abgelegene Bereiche mit schlechter Netzwerkverbindung, wie zum Beispiel Bauernhöfe, Wälder oder Ferienhäuser, bietet die Cell PT 4G-Kamera eine einfache, akkubetriebene Lösung mit exzellenter Energieeffizienz und einer Unterstützung für 4G-SIM-Karten für zuverlässige Konnektivität. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass diese batteriebetriebenen Kameras auch mit Solarpaneelen für einen 24/7-Schutz kompatibel sind und so für eine kontinuierliche und sorgenfreie Sicherheit sorgen.

IMOU KI-Technologie - jetzt die Zukunft der intelligenten Sicherheit erleben

IMOU Ranger Dual und Cruiser Dual, die neuesten Kameras mit Dual-Objektiv von IMOU, unterstützen IMOU SENSE, eine selbst entwickelte Algorithmus-Matrix von IMOU. IMOU SENSE kombiniert intelligente Algorithmen, Navigationsalgorithmen und Perceptron-Algorithmen, vergrößert dabei den Erfassungsbereich und erhöht gleichzeitig die Erkennungsgeschwindigkeit und -genauigkeit. Dies entspricht zum einen den Wünschen von Haushalten, die Eindringlinge erkennen und Haustiere überwachen möchten, zum anderen sind diese Kameras ideal für Einzelhandelsunternehmen.

Die Besucher werden Geräte-Algorithmen erleben, die einfache Gesten zum Aktivieren und Deaktivieren der Privatsphären-Maskierung verwenden. Es handelt sich um einen Algorithmus, der alle menschenähnlichen Ziele in aufgezeichneten Videoaufnahmen unkenntlich macht. Um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, werden die Algorithmen auf dem Gerät implementiert und nicht in die Cloud hochgeladen.

Außerdem werden cloudbasierte Algorithmen vorgestellt, die es den Besuchern ermöglichen, die Verfolgung und Erkennung von Zielen in Echtzeit zu erleben, und zwar auf der Grundlage von Anweisungen, die sie in den Algorithmus eingeben. In diesem Szenario werden Videos live und ohne Datenspeicherung gestreamt, wobei die jeweiligen Algorithmusfunktionen über Server vor Ort implementiert werden, um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

Besuchen Sie IMOU auf der IFA 2024, Stand 1.2 H1.2-116 und sehen Sie, wie IMOU sich zum Ziel gesetzt hat, fortschrittliche Sicherheits- und Smart-Home-Systeme für alle zugänglich zu machen.

Über IMOU

IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Systemen, hat sich zum Ziel gesetzt, durch fortschrittliche Technologien und intelligente Produkte das Leben der Nutzer und ihrer Familien einfacher, intelligenter und sicherer zu machen. Die vier Hauptproduktsysteme von IMOU - Sicherheit, Roboter, Beleuchtung und Link - setzen alle auf wirksame Weise KI- und Cloud-Technologie ein, um so vielfältige, auf unterschiedliche Nutzungsszenarien zugeschnittene Lösungen anzubieten. Offizielle Website: http://imoulife.com

Patty Liu

shiyue.liu@imou.com

+86-19957195695

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/437234d6-359f-4f48-bbff-e2ea00ad4e58/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b52958a-a77c-47c9-af27-27ab4080fad3/de