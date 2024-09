Bad Kreuznach/Kopenhagen (ots) -Die SCC Scientific Consulting Company ist ab sofort Teil der Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung Ramboll. Die 160 Mitarbeitenden von SCC werden Teil von Rambolls Bereich Umwelt und Gesundheit und ergänzen die Expertise im Bereich Health Sciences, insbesondere zu Agrochemikalien und Biorationals, Bioziden, Industriechemikalien und Medizinprodukten. Mit ihrem Zusammenschluss streben Ramboll und SCC eine führende Rolle auf dem europäischen Markt für Produktsicherheit und regulatorische Angelegenheiten an. Gemeinsam ermöglichen sie Kunden, rechtssicher zu agieren und nachhaltige Lösungen umzusetzen, die biologische Vielfalt sichern und natürliche Ressourcen schützen.Ramboll, eine internationale Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung, stärkt seinen Bereich Health Sciences durch die strategische Übernahme von SCC. Die SCC Scientific Consulting Company ist mit 160 Mitarbeitenden eines der größten privaten und unabhängigen Beratungsunternehmen im Bereich Regulatorik und Produktsicherheit in Europa. Mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Japan und Großbritannien unterstützt SCC ihre Kunden weltweit bei der Registrierung von Agrochemikalien, Bioziden, Chemikalien, Medizin- und anderen Produkten, um deren sichere und nachhaltige Verwendung zu gewährleisten. Mit der Übernahme verfügt Ramboll nun über mehr als 340 Expert:innen, die in den verschiedenen Health Sciences Disziplinen tätig sind.Die strategische Übernahme stärkt Rambolls Position in der agrochemischen, chemischen und pharmazeutischen Industrie. Gerade die agrochemische Industrie steht aktuell vor der Herausforderung, gesunde Nahrungsmittel und Produkte für eine wachsende Bevölkerung bereitzustellen und gleichzeitig die biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen zu schützen."Wir freuen uns sehr, die Expertinnen und Experten von SCC bei Ramboll begrüßen zu können", so Dr. Martina Vosteen, Global Division Director Health Sciences bei Ramboll. "Indem wir Rambolls globale Reichweite und die wissenschaftliche Expertise unseres Health Sciences Teams mit den umfassenden regulatorischen Kenntnissen von SCC verbinden, können wir unsere Kunden bestmöglich in komplexen Zulassungsprozessen und bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsprogramme unterstützen. So können wir eine führende Rolle auf dem Markt für Produktsicherheit und regulatorische Fragestellungen einnehmen."Die Expert:innen von SCC erweitern Rambolls Health Sciences Team in den Bereichen Epidemiologie, Toxikologie, Ökotoxikologie, Arbeitshygiene und -sicherheit, Expositionswissenschaft und Risikobewertung. Das Team ist Teil von Rambolls Geschäftsbereichs Environment & Health, der weltweit mehr als 3.000 Expertinnen und Experten umfasst und Umweltdienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigen Lösungen anbietet."Ramboll und SCC passen perfekt zusammen", sagt Florian Pistel, Geschäftsführer von SCC. "Ramboll bietet eine wirklich globale Plattform, von der aus wir in Nord- und Südamerika, Europa und APAC zusammenarbeiten können. Und auch kulturell passen wir gut zusammen: In beiden Unternehmen sind wir werteorientiert, und haben eine Leidenschaft für wissenschaftlich fundierte Beratung.""Zwei wichtige Trends, die unsere Welt heute prägen, sind das Bevölkerungswachstum und der Klimawandel", sagt Britta Wesseling, Rambolls Managing Director Environment & Health in Deutschland. "Bis 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich um 3 Milliarden Menschen wachsen, die Zugang zu hochwertigen und nahrhaften Lebensmitteln benötigen. Es reicht nicht aus, den Status quo in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion beizubehalten. Wir benötigen landwirtschaftliche Praktiken, die die Menschen ernähren, dem Klima standhalten und sicher und nachhaltig sind. Diese entscheidenden Herausforderungen gehen Ramboll und SCC nun gemeinsam strategisch an."Über RambollRamboll ist eine internationale Ingenieur-, Architektur- und Managementberatung, die 1945 in Dänemark gegründet wurde. Unsere mehr als 18.000 Expertinnen und Experten entwickeln nachhaltige Lösungen in den Geschäftsbereichen Hochbau, Transport & Infrastruktur, Wasser, Umwelt & Gesundheit, Architektur & Landschaft, Energie und Management Consulting.Im Bereich Environment & Health arbeiten mehr als 3000 Expert:innen weltweit an Umweltdienstleistungen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Lösungen, die von Biodiversität, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung bis hin zu ESG und Folgenabschätzung reichen. Das Health Sciences Team arbeitet seit Jahrzehnten als zuverlässiger Berater für seine Kundinnen und Kunden und hilft ihnen, Antworten auf komplexe Gesundheits- und Umweltfragen zu finden.Über SCCSCC wurde 1989 von Dr. Friedbert Pistel gegründet und hat sich zu einem der größten privaten und unabhängigen Beratungsunternehmen für Zulassungsfragen in Europa entwickelt. SCC unterstützt Kunden weltweit bei der Registrierung von Agrochemikalien, Bioziden, Chemikalien, Arzneimitteln, Medizinprodukten, Kosmetika, Konsumgütern, Futtermittelzusatzstoffen und weiteren Produkten. SCC beschäftigt 160 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Bad Kreuznach nahe Frankfurt. Weitere Niederlassungen befinden sich in Berlin, Japan und Großbritannien. SCC unterstützt einen globalen Kundenstamm bei der Einhaltung von Vorschriften in der Europäischen Union und in wichtigen internationalen Märkten.