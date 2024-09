DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Handel in Hongkong abgesagt

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach unten ist es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien gegangen. Marktteilnehmer hielten sich mit Neupositionierungen zurück, sie warteten auf den US-Arbeitsmarktbericht für August später am Tag. Von ihm erhoffen sie sich neue Erkenntnisse über die Lage der US-Konjunktur, was zugleich wichtig ist für die Zinsperspektiven. Dies galt umso mehr, nachdem am Vortag eine Reihe von Konjunkturdaten insgesamt kein einheitliches Bild gezeigt hatte, unter anderem mit Signalen einer weiteren Abkühlung am US-Arbeitsmarkt. Der Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft fiel zuletzt deutlich niedriger aus als erwartet, wie der ADP-Arbeitsmarktbericht zeigte.

Am Zinsterminmarkt wird weiter mit 43-prozentiger Wahrscheinlichkeit für den 18. September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte eingepreist und mit 57 Prozent eine Senkung um 25 Basispunkte.

In Tokio gab der Nikkei-225-Index weiter nach, diesmal um 0,7 Prozent auf 36.391 Punkte. Sollte der US-Jobbericht Rezessionssignale aussenden, dürfte es für den Nikkei in Richtung 35.500 Punkte weiter nach unten gehen, sagte Analyst Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Weiter kam Gegenwind unter anderem vom Yen. Er hat gegenüber der gleichen Zeit am Vortag weiter aufgewertet, der Dollar lag zuletzt bei 142,65 Yen. Dazu bremste, dass im Juli die Ausgaben der privaten japanischen Verbraucher im Jahresvergleich entgegen der Prognose von plus 1,2 Prozent nur minimal gestiegen waren.

In Seoul fiel der Kospi um 1,2 Prozent zurück, dort war es das vierte Tagesminus in Folge. der Schanghai-Composite büßte 0,8 Prozent ein. Eine Ausnahme machte wie am Vortag Australien, in Sydney ging es um 0,4 Prozent nach oben mit dem Leitindex. Wie am Vortag stützten festere Bankaktien. Commonwealth Bank, das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen des Leitindex ASX 200, schlossen auf einem Allzeithoch. Bremser waren - ebenfalls wie zuletzt - Aktien aus dem Rohstoff- und Ölsektor angesichts der in dieser Woche wieder mauen Konjunkturdaten aus China.

In Hongkong war der Handel am Freitag abgesagt worden wegen des Taifuns "Yagi", der von den Philippinen kommend nun Richtung China zieht.

Unter den Einzelwerten in Tokio verbilligten sich Seven & I um 1,4 Prozent. Die Einzelhandelsholding hat ein Übernahmegebot der kanadischen Couche-Tard als zu niedrig bezeichnet.

In Schanghai beobachteten Teilnehmer leicht steigende Kurse bei Aktien von Wertpapierhändlern vor dem Hintergrund der geplanten Fusion von Guotai Junan Securities und Haitong Securities. Deren Aktien waren vom Handel ausgesetzt. Citic Securities stiegen um 0,6 Prozent, in Shenzhen tendierten East Money Information gut behauptet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.013,40 +0,4% +5,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.391,47 -0,7% +9,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.544,28 -1,2% -4,2% 08:00 Schanghai-Comp. 2.765,81 -0,8% -7,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Handel wegen Taifun abgesagt Taiex (Taiwan) 21.435,19 +1,2% +19,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.462,79 +0,1% +6,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.658,31 -0,4% +14,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11 % YTD EUR/USD 1,1120 +0,1% 1,1110 1,1086 +0,7% EUR/JPY 158,28 -0,7% 159,35 159,02 +1,7% EUR/GBP 0,8432 +0,0% 0,8429 0,8432 -2,8% GBP/USD 1,3188 +0,1% 1,3181 1,3147 +3,6% USD/JPY 142,32 -0,8% 143,43 143,45 +1,0% USD/KRW 1.327,75 -0,4% 1.332,55 1.335,62 +2,3% USD/CNY 7,0851 -0,1% 7,0942 7,0996 -0,2% USD/CNH 7,0838 -0,1% 7,0881 7,0993 +2,0% USD/HKD 7,7929 -0,0% 7,7945 7,7943 -0,2% AUD/USD 0,6738 -0,1% 0,6741 0,6720 -1,0% NZD/USD 0,6227 +0,1% 0,6223 0,6200 -1,5% Bitcoin BTC/USD 56.378,85 +0,4% 56.149,50 57.150,00 +29,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,49 69,15 +0,5% +0,34 -2,1% Brent/ICE 73,08 72,69 +0,5% +0,39 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.519,53 2.516,77 +0,1% +2,76 +22,2% Silber (Spot) 28,89 28,83 +0,2% +0,06 +21,5% Platin (Spot) 934,88 929,00 +0,6% +5,88 -5,8% Kupfer-Future 4,09 4,09 -0,2% -0,01 +3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

