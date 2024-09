Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Diese Woche war geprägt von zum Teil enttäuschenden Konjunkturzahlen und einem deutlichen Rückgang der Ölpreise, der wiederum die Inflationserwartungen gedämpft und am Rentenmarkt für Unterstützung gesorgt hat, so die Analysten der Helaba.Am Aktienmarkt sei es nach den deutlichen Verlusten zu einer Stabilisierung gekommen und der Euro habe sich zum US-Dollar weiter erholt. Heute richte sich der Fokus auf den Arbeitsmarktbericht in den USA, der potenziell großen Einfluss auf das Marktgeschehen habe. Zwar lasse die Beschäftigungsdynamik im Trend nach, allerdings dürfte der heutige Bericht kaum Anlass bieten, die Zinssenkungserwartungen weiter zu forcieren. ...

