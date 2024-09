Frankfurt (www.fondscheck.de) - Wachsende Sorgen um die US-Konjunktur lasten auf Bitcoin, Ethereum & Co., so die Deutsche Börse AG."Die Krypto-Assets schwächeln aufgrund anhaltender Sorgen um die US-Wirtschaft", erkläre André Dragosch vom ETN-Emittenten ETC Group. Dazu kämen erneute Nettoabflüsse aus den Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA sowie einige negative Nachrichten rund um Ethereum. "Ethereum-Gründer Vitalik Buterin soll Ethereum im Wert von 10 Millionen US-Dollar verkauft haben." Der "Cryptoasset Sentiment Index" der ETC Group habe sich von einem neutralen Niveau wieder ins Negative gedreht. ...

