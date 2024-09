Die TUI-Aktie hat am gestrigen Donnerstag wieder den Weg nach oben gefunden und sich der wichtigen 6-Euro-Marke angenähert - zeitweilig fehlten nur noch zwei Cent. Am letzten Tag der Woche beginnt der Handel jedoch mit roten Vorzeichen. Derweil will der Reise-Riese in einer wichtigen Destination seine Präsenz weiter ausbauen. Konkret will TUI die Zusammenarbeit mit türkischen Hotelpartnern intensivieren, um die Zahl der TUI-Gäste mit Reiseziel Türkei weiter zu erhöhen. Die Türkei ist für All-Inklusive ...

