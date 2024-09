Hamburg / Mannheim (ots) -Vor über 1.000 Gästen ist gestern Abend (Donnerstag) bigFM-Moderatorin Filiz de Campos Oliveira mit dem Deutschen Radiopreis als "Beste:r Newcomer:in" im Musical Theater Neue Flora in Hamburg ausgezeichnet worden. Es ist bereits der dritte Deutsche Radiopreis in Folge für bigFM.Die 26jährige Portugiesin, die in Mannheim lebt, konnte sich unter 24 Bewerber:innen durchsetzen und wurde von der Grimme-Jury in der Laudatio begeistert gelobt: "Es macht einfach Spaß dabei zuzuhören, wie hier Talent und Leidenschaft aufeinandertreffen".Die Sendung von Filiz de Campos Oliveira jeden Donnerstag steht ganz im Zeichen des "Throwback Thursday" - eine musikalische Reise zu den besten Songs aus der Jugend. Diese Themenkombination in Verbindung mit der bigFM-Programmaktion "bigAcademy" hat eine besonders große Resonanz bei den Zuhörerinnen und Zuhörern von bigFM gefunden."bigAcademy" hat sich zum Ziel gesetzt, Talente aus der Hörerschaft von bigFM zu fördern und Träume zu verwirklichen, die oft unerreichbar erscheinen. In ihrer Sendung greift Filiz genau diese Thematik auf, regt zum Nachdenken und zum Mitmachen an."Es ist eine unglaubliche Ehre, allein schon für den Deutschen Radiopreis nominiert zu sein. Dass ich das Ding jetzt auch noch gewonnen habe, ist für mich nicht in Worte zu fassen", so die überglückliche bigFM-Moderatorin. "Die Möglichkeit, meine Leidenschaft für Radio und Musik mit dem bigFM-Publikum zu teilen bedeutet mir sehr viel und ist der Grund, warum ich gerne jeden Tag zur Arbeit gehe", sagt Filiz de Campos Oliveira.Till Simoleit, Programmchef von bigFM, fügt hinzu: "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Filiz mit ihrer frischen und einzigartig authentischen Art neue Impulse ins Radio bringt. Ihre Auszeichnung mit dem Deutschen Radiopreis zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, jungen Talenten eine Bühne zu bieten und sie zu fördern. Sie hat es verdient."bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene. bigFM ist Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment.bigFM steht für unterhaltsame und informierende Stories und Deutschlands biggste Beats. bigFM ist als Medienmarke auch digital für seine Community der 14-39-Jährigen mit Kernzielgruppe der 20-29-Jährigen eine feste Instanz.Das Programm wird regionalisiert für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen mit Bremen und Hamburg sowie für Berlin und Brandenburg. Empfangbar ist bigFM zudem in weiten Teilen von Bayern.Pro Tag erreicht bigFM 2,263 Millionen Hörer (ma 2024 Audio II) und generiert 7,038 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2024 IP Audio II). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Michael Weiland,Pressesprecher,Tel.: 0172-3822469,E-Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/5858832