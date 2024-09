Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Klenico und Atupri gehen strategische Partnerschaft für mentale Gesundheit ein



06.09.2024 / 10:00 CET/CEST





Medienmitteilung Zürich, 6. September 2024 Klenico und Atupri gehen strategische Partnerschaft für mentale Gesundheit ein Die Schweizer Mental-Health-Plattform Klenico und die ebenfalls in der Schweiz ansässige Atupri Gesundheitsversicherung AG geben heute eine strategische Partnerschaft bekannt. Von dieser profitieren künftig alle Versicherten von Atupri, indem sie den Mental Health Check von Klenico zu vergünstigten Konditionen nutzen können. Klenico wiederum kann mit der Partnerschaft seine Präsenz auf dem Schweizer Markt deutlich stärken. Atupri blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück, in der die Versicherung stets für Fortschritt stand. Heute setzt sie stark auf individuelle Gesundheits- und Präventionsleistungen für ihre Versicherten. Durch die Kooperation mit Klenico kann Atupri ihren Versicherungsnehmer:innen ab sofort attraktive Sonderkonditionen für die Nutzung des Mental Health Checks von Klenico anbieten. Nach einer einfachen Registrierung können Versicherte die digitale Befragung von Klenico durchführen. Diese kann Symptome psychischer Erkrankungen präzise erfassen und auswerten. Dazu müssen die Nutzer:innen lediglich ihre Symptome in das Tool eingeben. Im nächsten Schritt erhalten sie eine Einordnung ihrer Symptome. In einem anschließenden Videogespräch mit einer psychotherapeutischen Fachkraft können sie ihre Symptome und mögliche Diagnosen besprechen und erhalten Empfehlungen für weitere therapeutische oder präventive Maßnahmen, zum Beispiel in Form von klassischer Psychotherapie oder Therapie-Apps. Je früher psychische Erkrankungen erkannt und behandelt werden, desto besser: So kann in vielen Fällen gegengesteuert werden, bevor sie sich voll manifestieren. Eine Chronifizierung kann so oft verhindert werden. Mario Franzoni, Spezialist Produktentwicklung bei Atupri, sagt dazu: "Der Mental Health Check von Klenico ist eine unkomplizierte Hilfestellung für Personen mit einer psychischen Belastung. Als innovativer Versicherer entwickeln wir unsere Produkte, sodass Kunden jederzeit eine zeitgemässe und wirksame Unterstützung erhalten." Klenico wurde in der Schweiz gegründet und wurde zuerst vor allem im klinischen Bereich, also in psychiatrischen Kliniken und psychotherapeutischen Praxen, eingesetzt. Heute ist das Mental-Health-Unternehmen deutlich breiter aufgestellt und bietet nicht nur eine Lösung, die sich direkt an Endverbraucher:innen richtet, sondern kooperiert zudem auch mit einer Vielzahl Unternehmen und Krankenversicherungen in Deutschland und der Schweiz. Damit trägt Klenico massgeblich dazu bei, einer breiten Zielgruppe niedrigschwellige Hilfe für mentale Gesundheit bereitzustellen und das Thema Digitale Diagnostik voranzutreiben - in Zeiten der therapeutischen Unterversorgung ist dies besonders wichtig. Durch die Kooperation mit Atupri kann Klenico seine Bekanntheit weiter erhöhen und viele neue Menschen erreichen. Laura Henrich, CEO von Klenico, erklärt: "Die psychische Gesundheit möglichst vieler Menschen zu fördern und zu erhalten, ist unser erklärtes Ziel. Dieses Bestreben teilen wir mit Atupri. Umso mehr freuen wir uns über diese Partnerschaft, durch die wir künftig noch mehr Personen mit unserem Angebot erreichen und ihnen frühzeitig helfen können." Alle Atupri-Versicherten erhalten zehn Prozent Rabatt auf den Mental Health Check von Klenico. Versicherte mit der Zusatzversicherung "Intense" können den Mental Health Check sowie das digitale Auswertungsgespräch sogar zu 75% erstatten lassen. Über Klenico Klenico ist ein Start-Up der Universität Zürich und bietet eine intelligente, CE-zertifizierte Software, die psychische Beschwerden präzise erfasst, übersichtlich auf Symptomkarten darstellt, Diagnosevorschläge generiert und eine rasche und zielgerichtete Unterstützung und Therapie ermöglicht. Über Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtet Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer und zählt rund 180'000 Versicherte. Atupri bietet individuelle und flexible Lösungen in den Bereichen Kranken- und Unfallversicherung für Private an. Kundinnen und Kunden profitieren neben dem klassischen Kundenportal und der App von einer Reihe weiterer innovativer Dienstleistungen. Dazu gehören die Bezahlung mit Kryptowährungen, ein Tarmed-Rechnungsübersetzer sowie der Zugang zu digitalen Events, basierend auf einem breiten Gesundheitsverständnis im Bereich physischer Aktivität, Ernährung und mentaler Fitness. Am Hauptsitz in Bern und in den regionalen Service- und Leistungscentern in Freiburg, Lausanne, Luzern und Zürich beschäftigt Atupri rund 250 Mitarbeitende. Das Prämienvolumen beträgt über CHF 700 Mio.



