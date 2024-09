München (ots) -- Sie verlängern den Sommer: Juan Daniél und Loco Escrito veröffentliche neue Single- Die Single "Bailar Bachata" ist ab Freitag, den 6. September 2024, erhältlichDer Sommer ist noch lange nicht vorbei! Juan Daniél und Loco Escrito verlängern uns mit ihren heißen Rhythmen die warmen Tage. Am 6. September 2024 ist es so weit: Die brandneue Single "Bailar Bachata" der beiden wird veröffentlicht und verspricht, die Tanzflächen und Herzen der Fans im Sturm zu erobern."Bailar Bachata" ist das Ergebnis einer aufregenden Zusammenarbeit zweier herausragender Künstler, die ihre individuellen Stile zu einem unverwechselbaren Track verschmelzen lassen. Juan Daniél, bekannt für seine gefühlvollen Melodien und eingängigen Rhythmen, und Loco Escrito, der mit seinen kreativen Texten und energiegeladenen Beats überzeugt, haben gemeinsam einen Song geschaffen, der die Leidenschaft und Sinnlichkeit der Bachata-Musik perfekt einfängt."Bailar Bachata" lädt zum Tanzen ein und versprüht pure Lebensfreude - genau das, was Fans von diesen beiden Künstlern erwarten. Der Track wird pünktlich zum Spätsommer veröffentlicht und sorgt dafür, dass der Sommer mit einem musikalischen Highlight ausklingt.Juan Daniél ist ein deutscher Sänger mit spanischen Wurzeln, der sich in der Latin-Pop-Szene einen Namen gemacht hat. Er wurde bekannt durch seine gefühlvollen Songs, die oft Themen wie Liebe, Sehnsucht und Leidenschaft behandeln. Seine Musik vereint moderne Pop-Elemente mit lateinamerikanischen Rhythmen und bringt damit eine erfrischende Mischung in die deutsche Musikszene. Sein Kompagnon bei "Bailar Bachata" ist Loco Escrito, mit bürgerlichem Namen Nicolas Herzig. Er ist ein Schweizer Sänger mit kolumbianischen Wurzeln. Loco Escrito ist vor allem im Bereich Latin-Urban und Reggaeton erfolgreich und hat sich durch seine energiegeladenen Beats und kreativen Texte einen Namen gemacht. Seine Musik ist eine Mischung aus Reggaeton, Latin-Pop und Dancehall, was ihm eine breite internationale Fangemeinde eingebracht hat."Bailar Bachata" von Juan Daniél und Loco Escrito ist ab dem 06. September 2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Believe Digital vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://bfan.link/bailar-bachata)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/KBA68Q1wLMg)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100922682