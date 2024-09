Mainz (ots) -Nahezu alle Haushalte in Deutschland empfangen ihre Programme inzwischen in HD-Qualität. Der Fernsehempfang in der geringeren SD-Qualität wird mittlerweile kaum noch genutzt. Deshalb werden ab 18. November 2025 die Programme ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt.Rund 15 Jahre lang wurden alle Programme sowohl in SD- als auch in HD-Qualität verbreitet. Durch die Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF seine Kosten für die Programmverbreitung und kommt damit auch der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.Die beiden gemeinsam mit der ARD veranstalteten Partnerprogramme ARTE und phoenix haben bereits im November 2022 ihre Ausstrahlung in SD-Qualität beendet.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Cordelia Gramm, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 7012145 oder per Mail an gramm.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenZur ZDF-Fernseh- und Sendungstechnik (https://www.zdf.de/zdfunternehmen/technik-104.html) finden Sie auf den Unternehmensseiten des ZDF.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5858897