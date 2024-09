Zürich (www.fondscheck.de) - Swisscanto lanciert drei nachhaltige Themenfonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie sollen es Anlegerinnen und Anlegern ermöglichen, an den beträchtlichen Wachstumschancen der globalen Investmentthemen "Circular Economy", "Healthy Longevity" und "Digital Economy" zu partizipieren. Die Aktien-Themenfonds investieren unabhängig von Branchen und Sektoren in Unternehmen, die vielversprechende Lösungen für die adressierten Themen anbieten. "Wir freuen uns sehr über die erneute Erweiterung der Sustainable-Fondsprodukte. Damit verfügen wir über eines der größten Angebote an Artikel 9-Fonds in der DACH-Region und unterstreichen unsere Position als etablierter Anbieter von Nachhaltigkeitsfonds", sagt Karsten Marzinzik, Country Head Germany, Austria and Liechtenstein, Swisscanto Asset Management International S.A. ...

