Es bleibt dabei: Für mehrere Analysten spiegelt der aktuelle Aktienkurs von Eni weiterhin nicht den fairen Wert des breit aufgestellten italienischen Energieriesen wider. So hat sich heute auch die US-Bank JPMorgan optimistisch für die Anteilscheine von Eni gezeigt und der Aktie den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen.Die Einstufung des Ölkonzerns beließ Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro. Das Ölkartell ...

