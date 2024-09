Berlin (ots/PRNewswire) -ROMOSS, ein führender Anbieter innovativer Ladelösungen, freut sich, sein Debüt auf der IFA 2024 anzukündigen, wo das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen vorstellen wird. Im Rahmen seiner Expansion in den europäischen Markt hat ROMOSS europäische Lager eingerichtet und sucht neue europäische Partner.Auf der IFA 2024 stellt ROMOSS eine beeindruckende Produktpalette vor, die sein Engagement für Innovation und Vielseitigkeit unterstreicht. Eines dieser Produkte ist die ROMOSS WSC10 Wireless Power Bank mit 10.000 mAh, eine schnell aufladbare Powerbank, die dank ihrer MagSafe-Ladefunktion keine Kabel und Leitungen mehr benötigt. Mit dieser Powerbank können Kunden ihr Handy unterwegs zuverlässig selbst dann aufladen, wenn sie ihr Ladekabel zu Hause vergessen haben.Ein weiteres Highlight auf der Veranstaltung ist die ROMOSS PMT40 Portable Power Bank mit einem 40.000 mAh starken Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Dieses elegante Gerät unterstützt Zwei-Wege-Schnellladung mit bis zu 65 W und ist damit ideal für mehrere Geräte. Sein kompaktes, robustes Design und die Notbeleuchtung machen es zu einem perfekten Begleiter für jede Situation.ROMOSS ist außerdem stolz darauf, die Flash Power Bar PPU10 vorzustellen, ein kompaktes Kraftpaket mit einer Ausgangsleistung von bis zu 130 W. Diese mit einem intelligenten Display ausgestattete Ladestation eignet sich perfekt für das Aufladen unterwegs und bietet den Kunden ein effizienteres und bequemeres Ladeerlebnis.Der Auftritt von ROMOSS auf der IFA 2024 ist mehr als nur eine Präsentation der neuesten Produkte. Das Unternehmen ist führend in der Ladeindustrie und hat sein Produkt-Ökosystem kontinuierlich erneuert und erweitert, sodass es nun zehn Kategorien von Ladelösungen umfasst. Dazu gehören Powerbanks, Ladegeräte, Datenkabel, tragbare Stromstationen und vieles mehr. Im vergangenen Jahr hat ROMOSS erfolgreich Geldmittel für seine neueste tragbare Stromstation ROMOSS X1000 beschafft. Mit ihrem modularen Design und den anpassbaren Funktionen hat sich die ROMOSS X1000 als ein Hit bei den Kunden erwiesen und brachte auf auf Kickstarter und Indiegogo rund 160.000 US$ ein.Indem es den Marktanforderungen immer einen Schritt voraus ist und umfassende Ladelösungen für alle Szenarien anbietet, hat sich ROMOSS strategisch als Innovator in der Ladeindustrie positioniert. Mit einem kürzlichen Marken-Upgrade und dem Fokus auf einem nahtlosen Erleben von Elektrizität wird ROMOSS die Branche revolutionieren und den Nutzern das ultimative Ladeerlebnis bieten.Weitere Informationen finden Sie unter:Website: https://www.romoss.comFacebook: https://www.facebook.com/romosspage/Instagram: https://www.instagram.com/romoss_global/TikTok: https://www.tiktok.com/@romossofficialYouTube: https://www.youtube.com/@RomossGlobal/videosROMOSS PR Cristina Vertrieb Europa cristina.chou@romoss.com.cnJanice Wong Auslandsmarketing marketingteam@romoss.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2490451/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/romoss-debutiert-auf-der-ifa-2024-und-dringt-mit-neuen-lagern-und-produkten-in-den-europaischen-markt-ein-302236453.htmlOriginal-Content von: ROMOSS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176115/5858923