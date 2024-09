Die Caterpillar Inc. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Rekordzuwachs beim bereinigten Gewinn pro Aktie von 5,99 US-Dollar, was einer Steigerung von 8% im Jahresvergleich entspricht. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 3,6% auf 16,69 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen durch günstige Preisgestaltung und verbesserte Produktionskosten profitieren. Besonders der Bereich Energie & Transport zeigte eine starke Leistung mit einem Anstieg des Betriebsgewinns um 20%.

Ausblick und Investorenbewertung

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Caterpillar einen leicht niedrigeren Umsatz im Vergleich zum Rekordjahr 2023, prognostiziert jedoch höhere bereinigte Betriebsgewinne und Gewinne pro Aktie als zuvor angenommen. Die Kapitalrendite (ROCE) des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 28%, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 13% liegt. Trotz einiger Herausforderungen zeigen Analysten eine positive Tendenz in ihren Einschätzungen, was auf ein anhaltendes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens hindeutet.

