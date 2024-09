Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Es ist der letzte und entscheidende Handelstag der Woche, die Börsenwelt wartet auf 14:30 Uhr und die anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA. Vor vier Wochen haben "nur" 114.000 neu geschaffene Stellen im Juli die Investoren in Panik versetzt. Was folgte, war ein "Schwarzer Montag", an dem die Aktienkurse rund um den Globus ins Rutschen kamen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, ...

