Berlin / Mainz (ots) -Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) lädt am 11. September 2024 um 11 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 4, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, zur Pressekonferenz zum Thema Hörakustiker in der CI-Nachsorge ein.Im Jahr des 40-jährigen Jubiläums des Cochlea-Implantats (CI) in Deutschland werden renommierte Expertinnen und Experten im Bereich der CI-Versorgung sowie mit Hörimplantaten Versorgte die aktuelle Situation und Entwicklungen bei der CI-Nachsorge schildern, einordnen und im Anschluss Fragen beantworten.Es werden sprechen und für Fragen zur Verfügung stehen:- Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker und Hörakustiker-Meister- Dr. Veronika Wolter, Chefärztin der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und der Helios Hörklinik Oberbayern- Daniel Schilling, Vorstand der IKK Südwest- Stefanie Ziegler, CI-PatientinDie Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden Fakten zur CI-Nachsorge darstellen. Sie werden zudem darüber sprechen, welche Rolle die Einbindung von Hörakustikerinnen und Hörakustikern dabei spielt.Wir laden herzlich zur Pressekonferenz ein und bitten um eine kurze formlose Anmeldung unter: presse@biha.de. Kontakte für die Akkreditierung: Michael Skwarciak und Nadine Röser, Pressereferenten der Bundesinnung der Hörakustiker.Termin: Mittwoch, 11.09.2024Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 12:30 UhrOrt: Haus der Bundespressekonferenz, Raum 4, Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinDie Einladung kann in den Redaktionen mit Kolleginnen und Kollegen geteilt werden.