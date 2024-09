Meme-Coins im Überblick: PEPE, FLOKI oder Pepe Unchained - welcher Token bietet mehr Potenzial im kommenden Bullenmarkt?

Derzeit ist die Meme-Coin-Sparte ausschließlich im roten Bereich anzutreffen, denn der gesamte Krypto-Markt durchläuft aktuell eine Kurskorrektur. Dies könnte sich allerdings in den kommenden Wochen ändern, wenn wahrscheinliche Veränderungen am US-Leitzins weltweit für stärkere Zuflüsse sorgen könnten. Dann dürften allen voran die Meme-Coins auf Grund ihrer hohen Volatilität kurzfristig starke Kursgewinne verzeichnen - zumindest dann, wenn die Vergangenheit sich wiederholt.

Wir werfen einen Blick auf gleich drei Meme-Coins, die in den kommenden Monaten für viele Anleger relevant werden könnten und verraten, welches Potenzial die drei Projekte haben.

Pepe Coin - der größte Ethereum-Meme-Token

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des PEPE-Tokens bei knapp unter 3 Milliarden US-Dollar. Damit ist der Token auch weiterhin der drittgrößte in der Meme-Coin-Sparte und muss sich lediglich Dogecoin und Shiba Inu geschlagen geben. Alleine dadurch besitzt Pepe einen hohen Stellenwert am Markt und kann zudem auf eine große und aktive Community zurückblicken, die den Coin immer wieder pusht.

Alleine dank der vielen Anleger und Community-Mitglieder ist der PEPE-Token auch im nächsten Bullenmarkt eine Kryptowährung mit großem Potenzial, die jedoch ausschließlich mit dem Interesse der Investoren wachsen kann. Denn eine wirkliche Utility beziehungsweise einen tatsächlichen Zweck bietet der Token nicht.

Der Pepe Kurs des vergangenen Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Trotzdem konnte der Meme-Coin im letzten Jahr einen Kursanstieg von über 780 Prozent schaffen, wodurch er auch weiterhin eine der beliebtesten Kryptowährungen seiner Art bleibt.

FLOKI - Ein Meme-Coin-Ökosystem mit vielen Angeboten

Genau wie der PEPE-Token basiert auch FLOKI auf der Ethereum-Blockchain, versteht sich jedoch als weitreichendes Netzwerk. Schließlich gibt es ein eigenes NFT-Metaverse namens Valhalla, einen eigenen Marketplace namens FlokiPlaces sowie die University of Floki. Damit möchte das FLOKI-Projekt einfach mehr bieten als die klassischen Meme-Coins - und allem Anschein nach geht das Konzept auch voll auf.

Denn mit einer Marktkapitalisierung von über 1,1 Milliarden US-Dollar liegt FLOKI aktuell auf Platz 5 im Meme-Coin-Ranking. Außerdem rutscht der Token immer wieder in die Top 50 der größten Kryptowährungen rein und besitzt damit ein enormes Potenzial zum Wachstum. Derzeit liegt der Gewinn beim Blick auf das vergangene Jahr bei über 600 Prozent - und das, obwohl der aktuelle Kurs nach dem Allzeithoch im vergangenen Juni wieder stark gefallen ist.

Damit gehört auch FLOKI zu den potenziell stärksten Gewinnern im kommenden Bullenmarkt und sollte von Anlegern immer im Hinterkopf behalten werden. Denn gerade in der Meme-Coin-Branche gehört der FLOKI-Token zu den populärsten Angeboten.

Pepe Unchained - der weltweit erste Layer-2-Token

Bereits seit einigen Wochen schon befindet sich Pepe Unchained ($PEPU) im Vorverkauf - und gilt mittlerweile als unerwartet starker Erfolg. Denn in dieser kurzen Zeit konnte das Projekt über 12,1 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Doch was genau bietet Pepe Unchained überhaupt?

Die Entwickler beschreiben das Projekt selbst als "weltweit ersten Layer-2-Meme-Coin" und nutzen diese Technologie, um sich klar von den anderen großen Ethereum-Meme-Coins abzusetzen. Denn tatsächlich gilt die Ethereum-Blockchain - gerade im Vergleich zur großen Konkurrenz von Solana - als langsam und teuer. Hier setzt Pepe Unchained an, indem die Layer-2-Technologie eine bis zu 100-mal schnellere Geschwindigkeit bei Transaktionen bietet.

Besuche den Pepe Unchained Presale für mehr Informationen!

Die Nutzung von Layer-2 sorgt außerdem dafür, dass die Gebühren wesentlich niedriger sind als beim Ethereum-Netzwerk, was gerade für Kleinanleger ein wichtiger Faktor sein dürfte. Überdies kann das Presale-Staking, das bereits aktiv ist, langfristig höhere Bonuszahlungen anbieten. So liegt die aktuelle jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 167 Prozent.

Die Entwickler haben bereits bekannt gegeben, dass sie - ähnlich wie beim FLOKI-Token - ein ganzes Ökosystem planen. Damit könnte Pepe Unchained nicht nur ein fester Bestandteil in der Meme-Coin-Welt werden, sondern sogar FLOKI und PEPE in den kommenden Monaten überholen.

Investiere jetzt günstig in den $PEPU-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.