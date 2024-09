Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine dauert an, so die Analysten der DekaBank.Die russische Armee rücke im Donbass vor, während die Ukraine Teile der russischen Region Kursk besetzt habe. Russland setze weiter auf Luftangriffe, unter anderem auf die Energieinfrastruktur. Die Ukraine dürfe die westlichen Waffen weiterhin nicht für militärische Ziele tief im russischen Territorium nutzen und müsse daher vor allem eigene Drohnen zur Störung der russischen Logistik einsetzen. Aktuell scheine keine der Kriegsparteien über eine ausreichende militärische Überlegenheit zu verfügen, um den Krieg für sich zu entscheiden. ...

