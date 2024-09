Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Mitglieder des EZB-Rats haben in den letzten Wochen deutlich zurückhaltender für eine Lockerung der Geldpolitik geworben als noch vor der Sitzung im Juni, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dennoch würden die Analysten erwarten, dass sich bei der bevorstehenden Sitzung am 12. September eine Mehrheit der Ratsmitglieder für eine Senkung der Leitzinsen einsetzen werde. Unsere Analyse der Reden und Interviews der Ratsmitglieder hat ergeben, dass etwa 76% der stimmberechtigten Ratsmitglieder eine Zinssenkung befürworten könnten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. ...

