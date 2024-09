Köln (www.fondscheck.de) - Der August war von unterschiedlichen Marktphasen geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Defensiv X Fonds (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L).Zum Monatsanfang hätten die Marktteilnehmer aufgrund schwächerer Arbeitsmarktdaten eine Rezession in den USA gefürchtet. Die Aktienmärkte hätten daraufhin deutlich verloren. Gleichzeitig hätten die Rentenmärkte aufgrund fallender Zinsen zugelegt. Infolge von besser als erwartet ausfallender Wirtschafts- und Inflationszahlen habe sich die Stimmung jedoch rasch wieder verändert. Die Aktienmärkte hätten sich erholt und in etwa ihr Anfangsniveau erreicht. Die Rentenmärkte hätten ihre Gewinne verteidigt und den Monat mit Wertzuwächsen abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...