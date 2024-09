München (ots) -Moderation: Siham El-MaimouniDie geplanten Themen:ttt extra von den 81. Filmfestspiele in Venedig: Mit den ganz großen Stars, engagiertem politischem Kino und einem lang erwarteten WiedersehenJoker: Folie à Deux: Wiedersehen mit Joaquin Phoenix und Lady GagaLeni Riefenstahl - Dokumentarfilm von Andres Veiel und Sandra MaischbergerStars, Stars, Stars: Julianne Moore, Tilda Swinton, George Clooney, Brad PittI'm still here: Walter Salles bewegendes Drama über die Militärdiktatur in BrasilienPressekontakt:Redaktion: Ronja Mira Dittrich, Lars Friedrich, Franz Xaver KarlPressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5859016