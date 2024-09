DJ Habeck will mit Griechenlandreise Kooperation beider Länder stärken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit seiner Reise nach Griechenland die Zusammenarbeit beider Länder in Wirtschafts-, Energie- und Umweltfragen stärken. Habeck will am Samstag mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis die "Thessaloniki International Fair" besuchen, bei dem Deutschland Partnerland ist, und dort die deutsche Partnerlandhalle eröffnen. Außerdem ist eine Teilnahme an dem 2. MENA-Europe Future Energy Dialogue geplant.

Im Fokus der bilateralen Gespräche werden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums neben wirtschaftspolitischen auch geopolitische sowie energie- und klimapolitische Themen stehen. Ziel der Gespräche sei es, die Partnerschaft beider Länder in Europa zu stärken und durch mögliche Kooperationen weiter zu festigen und damit zugleich einen Beitrag für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit beider Länder zu leisten.

"Griechenland und Deutschland sind wichtige Wirtschaftspartner und wir arbeiten in der Europäischen Union eng und vertrauensvoll zusammen. Dort verbindet uns ein gemeinsames Wertesystem und eine gemeinsame Verantwortung für ein wettbewerbsfähiges, klimaneutrales und zukunftssicheres Europa. Ich freue mich daher auch auf die Gespräche mit den Vertretern der griechischen Regierung, um unsere Partnerschaft weiter zu stärken", sagte Habeck.

Im Rahmen des Messebesuchs wird Habeck auch bilaterale Gespräche mit Vertretern der griechischen Regierung, insbesondere mit dem griechischen Ministerpräsidenten und dem griechischen Wirtschaftsminister sowie den Energie- und Außenministern führen.

