Die Aktie des Herstellers von Digital-Workforce-Management-Software ist heute mit einem Verlust von gut 11 % größter Verlierer im SDAX sowie TecDAX. Auslöser ist eine Privatplatzierung von den beiden größten Aktionären des Münchener Unternehmens. Diese Platzierung ist mittlerweile abgeschlossen. AOB Invest, die Gesellschaft des Atoss-Gründers Andreas Obereder, und General Atlantic Chronos haben jeweils 541.667 Aktien zu einem Preis von 120 € je Aktie veräußert, was insgesamt rund 6,81 % des Grundkapitals entspricht. Das Gesamtvolumen der Platzierung hat rund 130 Mio. € betragen. Der Platzierungspreis lag 9,5 % unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Ziel der Transaktion war es laut Atoss, den Streubesitz zu erhöhen und die Liquidität der Aktie zu verbessern, um so das Papier auch für institutionelle Investoren attraktiver zu machen.Bis zum heutigen Tag hatte sich die Atoss-Aktie seit Jahresbeginn eigentlich recht gut entwickelt. Zeitweise hatte das Papier seit dem Jahreswechsel bis zu 40 % zugelegt. Mit dem heutigen Kursabschlag reduziert sich das Plus aber auf nur noch 14 %.Oliver Kantimm, Redaktion