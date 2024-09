AlphaBIZ, ein südkoreanisches Nachrichtenportal, berichtete diese Woche, dass Samsung Electronics einen kleinen, aber bemerkenswerten Schritt in Richtung des Einstiegs in den GaN-Foundry-Markt unternommen hat, indem es ein bis zwei der neuesten MOCVD-Anlagen von Aixtron, wahrscheinlich die G10-GaN, in seinem Werk in Giheung im zweiten Quartal 2024 installiert hat. Samsung hatte zuvor angekündigt, bis 2025 einen GaN-Auftragsfertigung anbieten zu wollen. Es wurde berichtet, dass Samsung und Aixtron im Jahr 2023 Gespräche über den Kauf von 30 bis 40 Anlagen für die Foundry geführt haben, obwohl keines der beiden Unternehmen dies bestätigt hat. GaN wird aufgrund seiner Effizienz und der geringeren Wärmeentwicklung zunehmend in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Unterhaltungselektronik, in Rechenzentren und möglicherweise bald auch vermehrt in Elektrofahrzeugen. Der Kapitalmarkt hat Aixtron aufgrund der Befürchtung, dass die Investitionen in SiC-Produktionsanlagen aufgrund der Schwäche des Marktes für Elektrofahrzeuge ins Stocken geraten würden, hart bestraft. Daher mag es beruhigend sein, dass es Anzeichen dafür gibt, dass große GaN-Projekte voranschreiten. Die Analysten von mwb research lassen ihre Schätzungen unverändert und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 29,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE





